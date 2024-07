Ferraço e Júnior Corrêa lançam pré-candidatura a prefeito e vice de Cachoeiro de Itapemirim

O encontro, aberto ao público, acontecerá na próxima quinta-feira, dia 11 de julho, às 19h, no Jaraguá Tênis Clube

Na próxima quinta-feira, dia 11 de julho, às 19h, o Jaraguá Tênis Clube será palco de um evento que promete agitar o Sul do Estado: o lançamento das pré-candidaturas de Theodorico Ferraço (PP) a prefeito e Júnior Corrêa (Novo) a vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim. Este encontro aberto ao público reunirá lideranças e autoridades de todo o Espírito Santo.

A volta de Theodorico Ferraço à corrida pela prefeitura marca um momento significativo para a política local. Reconhecido por sua trajetória dedicada ao desenvolvimento do município, Ferraço traz consigo a experiência necessária para liderar Cachoeiro de Itapemirim em um novo ciclo de crescimento e progresso. Ao seu lado, Júnior Corrêa, empresário e político comprometido com mudanças substanciais na administração municipal, representa a união entre experiência consolidada e uma visão transformadora para o futuro da cidade.

Este evento será uma excelente oportunidade para os cachoeirenses que buscam a retomada do desenvolvimento socioeconômico se reunirem e expressarem seu apoio à chapa formada por Ferraço e Júnior Corrêa. Além do apoio das respectivas siglas partidárias, a dupla conta também com o respaldo do MDB, consolidando um bloco político com ampla representatividade e capacidade de implementar mudanças positivas na gestão municipal.

Sobre Ferraço

Theodorico de Assis Ferraço, nascido em Cachoeiro de Itapemirim, tem uma trajetória política marcada pelo serviço à sua cidade natal. Com quatro mandatos como prefeito, ele começou sua carreira como deputado estadual em 1967 após se formar em Direito. Eleito deputado federal por três vezes, Ferraço está agora em seu 8º mandato na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, onde também presidiu a casa por três vezes.

Com uma profunda paixão por Cachoeiro, ele agora coloca seu nome na corrida pelo Executivo Municipal, ao lado do vice Júnior Corrêa, unindo sua experiência com a juventude e o desejo de mudança.

Serviço

Evento: Lançamento da pré-candidatura de Theodorico Ferraço e Júnior Corrêa

Data: 11 de julho

Horário: 19h

Local: Jaraguá Tênis Clube, Cachoeiro de Itapemirim