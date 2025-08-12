Ferraço garante pavimentação da estrada de acesso a Rota do Itabira em Cachoeiro

O prefeito Theodorico Ferraço garantiu a pavimentação da estrada de acesso a Rota do Itabira, atendendo a um antigo anseio da comunidade, produtores e empreendedores do turismo local. A decisão foi reforçada durante reunião realizada nesta segunda-feira (11) com a diretoria da Associação de Produtores, Proprietários e de Turismo do Itabira (AMORI).

O encontro contou com a presença do presidente da associação, Marcos Fabre, que destacou que a melhoria no acesso é a maior demanda dos moradores e essencial para impulsionar o turismo. O diretor Roberto Bravo apresentou a possibilidade de parcerias que possam contribuir para a execução da obra.

O prefeito reafirmou que o desenvolvimento do turismo sustentável no Itabira é uma prioridade de sua gestão e orientou o secretário municipal de Obras, Ary Moreira, a tomar as providências necessárias para acelerar o projeto, dialogando com órgãos como a Promotoria e o setor de Meio Ambiente.

A proposta prevê a pavimentação em PAV’s, com extensão de 3,5 km, partindo da BR 482 até as proximidades da Fábrica de Doces Itabira e das Piscinas Águas do Itabira.

Segundo Ferraço, a obra vai além da mobilidade. “Não é apenas pavimentação. É um passo importante para abrir as portas do Itabira ao mundo. Quero transformar o Itabira na Buenos Aires de Cachoeiro, com charme, cultura, gastronomia e turismo forte. Essa estrada é a base para esse sonho se tornar realidade”.

O prefeito também ressaltou que a iniciativa vai beneficiar diretamente a economia local. “Com um acesso de qualidade, vamos atrair mais visitantes, valorizar os empreendimentos já existentes e incentivar novos investimentos. É assim que se constrói desenvolvimento com sustentabilidade”.