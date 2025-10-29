Ferraço inaugura posto 24h da GCM no “Bolo de Noiva” após 9 anos de abandono

Depois de quase uma década em ruínas, o tradicional espaço conhecido como “Bolo de Noiva”, no trevo de acesso ao bairro BNH, ganhou nova vida. A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, sob a liderança do prefeito Theodorico Ferraço, inaugurou, na tarde desta quarta-feira (29), o novo posto 24 horas da Guarda Civil Municipal (GCM) — um marco na reestruturação da segurança pública da cidade.

A obra foi realizada por meio de Parceria Público-Privada (PPP) com o Grupo Perim, que contribuiu para a revitalização completa do espaço. O novo ponto de apoio vai fortalecer a presença da GCM nas regiões do BNH, Aeroporto e Marbrasa, beneficiando toda a cidade com ações preventivas e maior agilidade no atendimento de ocorrências.

Durante a inauguração, o prefeito Theodorico Ferraço destacou o simbolismo do momento e reafirmou o compromisso da gestão com a segurança dos cachoeirenses.

“Estamos devolvendo à população um espaço que ficou abandonado por muitos anos e transformando-o em um equipamento essencial para a segurança pública. Essa é mais uma ação concreta da nossa gestão, feita com planejamento e parceria. E não vamos parar por aqui — em breve teremos outros postos da GCM em pontos estratégicos da cidade, formando um cinturão de segurança integrado com as demais forças policiais”, afirmou Ferraço.

O prefeito também anunciou a ampliação do sistema de videomonitoramento na nova base, reforçando o controle e a vigilância em tempo real das principais vias da cidade.

O vice-prefeito, Júnior Corrêa, ressaltou o impacto positivo que a nova estrutura trará para a rotina dos moradores e para a atuação da corporação.

“Essa é uma conquista que mostra a força da união entre o poder público e o setor privado. O novo posto representa mais segurança, mais presença da GCM e mais tranquilidade para a população. O trabalho da Guarda tem sido exemplar, com resultados concretos na redução de ocorrências e no apoio às demais forças de segurança”, disse Júnior.

Já o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, enfatizou o comprometimento da Guarda Civil Municipal e os avanços obtidos nos últimos meses.

“A GCM tem feito um trabalho de excelência, com números muito positivos para Cachoeiro. Essa nova base 24 horas é um reforço fundamental para ampliarmos nossa atuação e garantirmos mais proximidade com a comunidade. É uma conquista que simboliza o avanço da segurança pública no município”, destacou Siqueira.