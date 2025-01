Ferraço, prefeito de Cachoeiro, é recebido pelo governador para discutir projetos estratégicos

No segundo dia de sua gestão como prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço teve a honra de ser o primeiro prefeito eleito a ser recebido pelo governador Renato Casagrande, em uma reunião realizada nesta quinta-feira (2) no Palácio Anchieta, em Vitória. O encontro também contou com a presença do vice-governador Ricardo Ferraço, e teve como objetivo discutir projetos estratégicos para o desenvolvimento de Cachoeiro e de toda a região Sul do Espírito Santo.

Em sua quinta vez à frente da Prefeitura de Cachoeiro, Ferraço demonstrou entusiasmo e uma visão clara para o futuro da cidade. Durante a reunião, ele destacou o compromisso da nova administração em promover transformações em diversas áreas, resgatando o protagonismo de Cachoeiro no cenário estadual.

“Nosso compromisso é fortalecer ainda mais a parceria com o Governo Estadual, garantindo a continuidade dos investimentos que têm transformado nossa cidade, como já aconteceu na gestão anterior. Queremos seguir avançando, com foco em obras e ações que melhorem a vida da nossa população e tragam mais desenvolvimento para a nossa região,” afirmou o prefeito.

Entre os projetos discutidos, destacam-se a continuidade das obras de macrodrenagem, a duplicação da Rodovia do Frade e a construção de um novo aeroporto para a cidade. Ferraço frisou que o objetivo é garantir a execução dessas iniciativas e viabilizar novos projetos que impulsionem a economia local, criando mais oportunidades e melhorando a qualidade de vida para os cachoeirenses.

“Esses projetos são fundamentais para o futuro de Cachoeiro. Em breve, vamos apresentar todos os detalhes à sociedade, reafirmando nossa dedicação ao progresso da nossa cidade e do nosso povo. Estamos apenas começando, e nosso foco será sempre no desenvolvimento e no bem-estar da nossa gente,” concluiu Ferraço.

O encontro com o governador Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço reafirma a disposição da nova gestão de Cachoeiro em trabalhar lado a lado com o Governo Estadual, buscando sempre o melhor para a cidade e para toda a região Sul do Espírito Santo.