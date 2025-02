Ferraço quer potencializar o turismo da Pedra da Penha em Cachoeiro

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, acompanhado do vice-prefeito Júnior Corrêa, visitou a comunidade de Pedra da Penha, na localidade de Alto São Vicente, um dos pontos turísticos mais promissores da região. O local vem ganhando destaque entre moradores e visitantes devido à sua vista espetacular e ao crescente interesse pelo turismo ecológico e religioso.

Durante a visita, Ferraço ressaltou a importância do investimento em infraestrutura e destacou as obras de calçamento realizadas na comunidade por meio de um convênio entre o Governo do Espírito Santo e a Prefeitura de Cachoeiro. Segundo ele, esses avanços são fundamentais para impulsionar o turismo e fortalecer a economia local.

“Vejo aqui um grande potencial para transformar essa região em um destino turístico de referência, comparável a Domingos Martins. A Pedra da Penha tem um charme único e queremos estimular o turismo local, incentivando a instalação de pousadas, hotéis, restaurantes e outros empreendimentos que fortaleçam a economia e valorizem essa riqueza natural,” afirmou Ferraço, durante um encontro com moradores e empreendedores da comunidade.

O vice-prefeito Júnior Corrêa também destacou a importância da Pedra da Penha para o turismo do município e reafirmou o compromisso da gestão em apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento local.

“A Pedra da Penha é um verdadeiro cartão-postal de Cachoeiro. Nosso objetivo é dar suporte para que essa beleza natural seja mais explorada de maneira sustentável, gerando emprego e renda para a população. Estamos trabalhando para criar as condições necessárias para que cada vez mais pessoas possam conhecer e se encantar com esse lugar,” disse Corrêa.

Turismo e infraestrutura na Pedra da Penha

Além da tradição religiosa que envolve a Pedra da Penha, o local tem atraído aventureiros e amantes da natureza, oferecendo uma trilha de dois quilômetros de subida, cercada por mata fechada e com uma altitude de 1.200 metros. A estrutura da trilha conta com piso sólido, corrimão e escadas de madeira em alguns trechos, proporcionando segurança para os visitantes.

A entrada para a Pedra da Penha é gratuita e não exige agendamento, exceto em dias de chuva, quando a subida pode representar riscos. Como toda a estrutura é mantida pelos próprios moradores, há um projeto para, futuramente, instituir uma taxa de visitação que ajude na manutenção do local.

Restaurantes e hospedagem

Para quem deseja estender a visita, a comunidade oferece opções de hospedagem desde 2021. Além disso, um restaurante funciona desde 2019, operando aos sábados, domingos e feriados, apenas mediante agendamento. O cardápio varia entre comida preparada no fogão a lenha e petiscos típicos da região.

Turismo religioso

A Pedra da Penha também é um importante destino de turismo religioso. No local, há um altar com a imagem de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. A tradição de subir à pedra para homenagear a santa remonta à década de 1930, e anualmente, após a Páscoa, a comunidade organiza uma grande festa em celebração à devoção.

Como chegar

Para acessar a Pedra da Penha, os visitantes devem seguir pela ES-482, sentido Jerônimo Monteiro, e depois pegar a ES-166. No km 6, há a entrada para a comunidade de São Vicente. De lá, são 15 km até a Pedra da Penha.