Ferraço tem aval para construção de nova rodovia em ferrovia desativada de Cachoeiro

today25 de setembro de 2025 remove_red_eye38

Atendendo a um pedido do prefeito Theodorico Ferraço, a empresa VLI Logística autorizou a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim a utilizar o trecho onde antes passavam os trilhos de trem para a construção de uma nova rodovia na cidade.

Com essa autorização, o prefeito Theodorico pretende ampliar a mobilidade urbana, criando uma nova rota que liga a Rodovia do Gavião, no bairro Aeroporto, até os bairros IBC e São Simão. A nova via promete desafogar o trânsito e facilitar o deslocamento entre regiões importantes da cidade.

“Esta é uma conquista importante para Cachoeiro. Ao aproveitar um trecho desativado da ferrovia, vamos transformar essa área em uma via moderna que vai conectar bairros estratégicos, melhorando a circulação de veículos e a qualidade de vida da população”, destacou Theodorico Ferraço.

Segundo ele, a iniciativa também impulsionará o desenvolvimento local, atraindo investimentos e facilitando o acesso a serviços e comércio. “Queremos proporcionar mais conforto e segurança para os moradores, garantindo um trânsito mais fluido e acessível para todos”, acrescentou.

A Prefeitura agora inicia os estudos técnicos e projetos para dar andamento à obra, que deve trazer benefícios significativos à mobilidade e ao crescimento urbano de Cachoeiro de Itapemirim.