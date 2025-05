Festa de Anchieta vai ter Festival de Música e Sustentabilidade

Shows, gastronomia, artesanato e Semana do Meio Ambiente estão na programação dos dias 6, 7 e 8 de junho

Em 2025, a tradicional Festa Nacional de São José de Anchieta contará com uma grande novidade: o Festival de Música e Sustentabilidade. O evento acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de junho, na Praia Central, sempre das 18h à meia-noite. A programação promete atrair públicos de todas as idades com shows ao vivo, opções variadas de gastronomia, feira de artesanato e atividades ligadas à Semana do Meio Ambiente.

Um pavilhão de 1.500 metros quadrados será montado especialmente para o evento, reunindo cerca de 60 empreendedores. O espaço vai oferecer uma grande variedade de produtos, incluindo moda, acessórios, brinquedos, artesanato, cosméticos e itens para presente.

Na praça de alimentação, o público poderá aproveitar as delícias de 15 expositores, com opções que vão desde cervejas artesanais até lanches, petiscos e diversas bebidas. Para completar a experiência, shows musicais gratuitos animarão todas as noites do evento.

Empreendedores que desejam participar do evento devem acompanhar o Portal Oficial da Prefeitura de Anchieta. É por lá que será divulgado o edital da ADERES, com todas as orientações sobre o processo de inscrição e os critérios para participação.