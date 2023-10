Festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito fim de semana na Serra

A tradicional festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito chegou! Desta sexta-feira (27) até domingo (29) o evento promete movimentar a comunidade de Pitanga, no município da Serra, com uma programação recheada de muita música, missa, apresentações de congo, queima de fogos, a tradicional puxada do navio Palermo e a fincada do mastro.

A Festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito é fundamental para a preservação da natureza imaterial do congo, e acontece sempre na área rural do município, preservando a identidade histórica, cultural e religiosa.

A festa tem início com a levada do navio para a zona rural com a Banda de Congo São Benedito e Nossa Senhora do Rosário na sexta-feira, 27. Logo depois terá show do Grupo Viralizou e da Orquestra de Viola Capixaba.

A comemoração continua no sábado com a levada do mastro para a zona rural também com as bandas de congo e shows da cantora Laila Orlande e Os Carreteiros. Por fim, no domingo, com a tradicional puxada do navio e fincada do mastro com as bandas de congo e a Banda Estrela dos Artistas, show pirotécnico, além das apresentações do Grupo Demais e do cantor Reder Matos.

Serviço

Festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito

Quando: de sexta (27) a domingo (28)

Local: Praça de Pitanga

Entrada gratuita

Programação

Sexta-feira (27)

19 horas – Levada do navio para a zona rural

20 horas – Show com a Orquestra de Viola Capixaba

22 horas – Show com o Grupo Viralizou

Sábado (28)

19 horas – Levada do mastro para a zona rural

20 horas – Show com Laila Orlande

22 horas – Show com Os Carreteiros

Domingo (29)

8 horas – Celebração na Igreja Católica em homenagem a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito

16 horas – Show com Grupo Demais

18 horas – Puxada do navio

21 horas – Fincada do mastro

22 horas – Show com Reder Matos

foto Edson Reis/ Secom – PMS