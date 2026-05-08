Polícia Civil desarticula grupo suspeito de furtar apartamento de luxo em Vila Velha

today7 de maio de 2026 remove_red_eye69

A Polícia Civil do Espírito Santo concluiu a investigação sobre um furto ocorrido em um apartamento de alto padrão na Praia da Costa, em Vila Velha, que causou prejuízo estimado em mais de R$ 700 mil à vítima.

Segundo a polícia, o crime foi praticado por uma organização criminosa interestadual especializada em furtos a imóveis de luxo em diferentes estados do país.

Grupo utilizava engenharia social para acessar condomínios

De acordo com as investigações, quatro suspeitos vieram ao Espírito Santo divididos em dois casais. Duas mulheres conseguiram entrar no condomínio se passando por familiares de uma moradora, enquanto os demais integrantes davam suporte do lado de fora.

Após confirmarem que o apartamento estava vazio, os criminosos arrombaram a porta e permaneceram no imóvel por cerca de 20 a 40 minutos, levando joias, dinheiro e objetos de valor.

A Polícia Civil informou que o grupo utilizava técnicas de engenharia social para convencer funcionários e porteiros a liberarem o acesso aos prédios.

Investigação começou após localização de aparelho

As investigações avançaram após a localização de um iPod pertencente à vítima. O aparelho levou os policiais até uma pousada na Serra, onde os suspeitos haviam se hospedado.

A partir daí, a polícia conseguiu identificar integrantes da organização criminosa, que já são investigados por crimes semelhantes em outros estados, como São Paulo, Paraná e Bahia.

Prisões e apreensões

Ao todo, quatro investigados tiveram mandados de prisão preventiva cumpridos. Um quinto suspeito, apontado como responsável pelo monitoramento externo durante a ação, ainda é procurado.

Durante operações realizadas em São Paulo, policiais apreenderam celulares com imagens das investigadas usando as mesmas roupas do dia do crime, além de fotografias relacionadas a outros furtos.

Outros crimes seguem sob investigação

Segundo a Polícia Civil, há indícios de que o grupo tenha participação em outros furtos registrados recentemente no Espírito Santo.

A corporação também alertou condomínios e funcionários sobre a importância de reforçar os protocolos de segurança e confirmar diretamente com moradores a entrada de visitantes desconhecidos.