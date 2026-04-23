Festa do Morango de Pedra Azul este ano será em setembro

today23 de abril de 2026 remove_red_eye54

A tradicional Festa do Morango, realizada anualmente em Pedra Azul, Domingos Martins, nas montanhas do Espírito Santo, terá uma importante mudança na edição de 2026. O evento, que tradicionalmente ocorre no início de agosto, passará para setembro, entre os dias 4 e 6, com programação estendida no feriado de 7 de setembro, quando haverá uma corrida com largada e chegada no Centro de Eventos Morangão.

A mudança marca um retorno às origens da festa, que nas primeiras edições acontecia em setembro, antes de ser transferida para agosto. Segundo a presidente da Associação Festa do Morango (Afemor), Lair Cebin, a decisão foi estratégica.

“Em agosto temos duas grandes festas, e preferimos mudar a data. Quando a Festa do Morango começou, era em setembro. E outro fator é que atualmente a força da produção de morango é em setembro. Definimos, então, passar para esse período”, explicou.

A dirigente também destaca o impacto positivo para o turismo regional. “Os envolvidos com a cadeia hoteleira e de gastronomia gostaram muito, porque setembro é um mês de baixa temporada. A mudança da data da festa já entrou no Calendário Estadual de Eventos e ajuda a movimentar toda a região”, afirmou.

Realizada desde 1985, a Festa do Morango é um dos principais eventos do Estado, unindo gastronomia, cultura e produção agrícola. A celebração tem como símbolo duas tortas gigantes de morango, uma com mais de 500 quilos, preparadas por voluntários da comunidade. A programação começará a ser divulgada nas próximas semanas e contará com show nacional.

Evento mobiliza moradores e reforça identidade cultural

Com expectativa de público ainda maior neste ano, a organização conta com centenas de voluntários diretamente envolvidos na realização, além de milhares de visitantes ao longo dos dias de festa. O evento mobiliza toda a comunidade do distrito de Aracê, reunindo não apenas grupos católicos, mas também outras instituições, como a Maçonaria e representantes de diferentes religiões.

“A Festa do Morango é um evento cultural e cada vez mais social. Nosso objetivo também é fortalecer a produção de morango e o turismo”, ressaltou Lair. A programação contará com atrações tradicionais, como almoço típico, venda de tortas e produtos à base da fruta. A organização estuda a retomada do desfile cultural no domingo pela manhã, com tratores e elementos que destacam as tradições locais, e também prevê a contratação de um show nacional.

Para esta edição, a festa contará com melhorias na estrutura. Uma nova cozinha, equipada com câmaras frias e novos fogões, permitirá ampliar a produção gastronômica. Além disso, já há recursos federais disponíveis para a construção de uma nova área coberta, o que deve aumentar a capacidade do evento nos próximos anos. O início das obras depende da contratação que precisa ser feita pela Prefeitura.

Chuvas causaram prejuízos

A organização da festa também trabalha na recuperação de danos provocados pelas fortes chuvas que atingiram Pedra Azul do início de março. No Morangão, os prejuízos foram significativos.

“Equipamentos como freezers, geladeiras e máquinas de lavar foram perdidos, além de itens de decoração e tecidos armazenados no local. Nós tivemos que arrebentar os portões da frente para a água poder sair. Teve um momento em que o Morangão ficou com mais de dois metros de água”, relatou Lair Cebin.

Também será necessário trocar a areia do pátio e recuperar os materiais. Mesmo diante dos desafios, a expectativa é de uma edição ainda maior em 2026, consolidando a Festa do Morango como um dos principais eventos do calendário turístico e cultural das montanhas capixabas.