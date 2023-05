Festa do Morango retorna após três anos e já tem programação oficial

today16 de maio de 2023 remove_red_eye101

O jejum de três anos sem a realização da tradicional Festa do Morango, em Pedra Azul, Domingos Martins, chegou ao fim. A programação para a 33ª edição da festa mais doce das montanhas já está definida. Entre os dias 4 e 6 de agosto, os amantes das tortas de morango e da boa culinária das montanhas se encontrarão no Centro de Eventos Morangão, em três dias de uma das mais típicas festas das montanhas.

Para esta edição, a programação musical contará com destaques da música do Espírito Santo: Clube Big Beatles, Felipe Fantin, Xiru do Sul, Som e Cia Produções Musicais, Os Carreteiros e Leandro Bellumat são algumas atrações musicais do evento, que terá ainda apresentações culturais e o desfile com as belas jovens que irão concorrer ao título de rainha e princesas da festa.

A presidente da Associação Festa do Morango (Afemor), Lair da Penha Cebin, disse que apesar de uma programação recheada de atrações, o destaque fica para a grande estrela da festa, que é a torta gigante, com mais de 300 quilos, que será cortada na tarde de domingo e que deve render mais de duas mil fatias. Outra torta gigante, com mais de 200 quilos, será fatiada no sábado.

“Depois de três anos sem realizar a festa por conta da pandemia da Covid-19, e também devido a obras em nosso pátio de festas, temos certeza que retornaremos em grande estilo com as nossas grandes atrações, que são as tortas de morango. E além dos nossos pratos tradicionais da nossa cozinha, em breve divulgaremos novidades na culinária da festa”, adiantou Lair.

A presidente da Afemor destacou que esse ano não haverá shows com atrações nacionais, pois foi definido valorizar os artistas capixabas e também reduzir os custos com contratações, e consequentemente tornar a festa mais acessível, já que os valores dos ingressos terão valores menores que os cobrados em 2019.

“Em três anos sem realizar a festa, tivemos que manter a nossa estrutura com os recursos que tínhamos em caixa. E com apoio de verbas municipais, estaduais e federais, a estrutura do Morangão recebeu uma importante mudança, com a construção de um galpão fixo de 2,5 mil metros, execução de projeto de combate a incêndio e diversas outras melhorias que darão mais conforto ao nosso público”, afirmou Lair.

A venda dos ingressos ainda não foi iniciada.

Serviço

33ª Festa do Morango

Onde: Centro de Eventos Morangão – Pedra Azul – Domingos Martins

Quando: 4 a 6 de agosto

Ingressos: dia 04 (sexta-feira) – entrada gratuita; dia 05 (sábado) – R$ 20,00 até 17h e R$ 40,00 a partir de 19h; dia 06 (domingo) – R$ 30,00

OBS: a meia-entrada será concedida a todos que possuem o direito legal, como estudantes, doadores de sangue, idosos, professores, entre outros.

Programação da Festa do Morango 2023

Sexta-feira (04/08)

18h30 – Abertura dos portões

19h – Abertura da 33° Festa do Morango

19h30 – Show com Irmãos Valle

20h – Desfile para eleição da Rainha e Princesas da 33° Festa do Morango

23h – Show com Os Carreteiros

02h – Fechamento dos portões

Sábado (05/08)

10h – Abertura dos portões

11h – Almoço típico

11h30 – Show com Leandro Bellumat

13h30 – Apresentação do grupo de dança Rheinland

14h – Apresentação banda cultural Martinense

15h – Corte da torta gigante

15h30 – Apresentação com a banda Xiru do Sul

17h – Pausa técnica

19h – Reabertura dos Portões

20h – Show com Clube Big Beatles

23h – Show com Felipe Fantin

01h – Show com Som e Cia Produções Musicais

02h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria

Domingo (06/08)

08h – Missa

09h – Abertura dos portões

10h – Moda de viola com Marcos Brusco

11h – Almoço típico

11h30 – Apresentação do grupo de dança Berdfreunde

12h – Show com Leandro Bellumat

13h30 – Apresentação do grupo de danças Blumen der Erde Volkstanzgruppe

14h – Corte da torta gigante

14h30 – Apresentação do grupo de danças Pietra Azurra

15h30 – Show com Eder de Oliveira

19h – Encerramento da festa

fotos divulgação