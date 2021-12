Festejos natalinos encantam população e impulsionam vendas no comércio de Itapemirim

Com o aumento de visitantes e turistas, principalmente na região central de Itapemirim, em função dos festejos natalinos, a prefeitura prevê um incremento nas vendas no comércio local. Somente os espetáculos musicais promovidos no sábado (27) e na sexta-feira (26) atraíram mais de 10 mil pessoas à Praça Domingos José Martins, na Vila de Itapemirim (Centro).

“Com certeza os eventos de natal fomentam o comércio local e geram emprego e renda para a cidade, com abertura de vagas de empregos temporários, melhoria na arrecadação e atração de novos investidores”, destacou o secretário municipal de Turismo, Wilson Viana Neto.

A praça, palco principal dos eventos, ganhou uma nova iluminação, decoração e ornamentação especiais, uma árvore de natal com mais de 7 metros de altura e a casa do Papai Noel, em estilo colonial, que pode ser visitada diariamente, além de uma roda-gigante e um carrossel para o deleite das crianças.



“Para nós, artesãos, é uma ótima oportunidade de vendas dos nossos produtos, já que os eventos, além de beleza atraem turistas e visitantes à cidade”, opinou a artesã e pescadora, Maura Bessi, 47 anos.



A comerciante Idalina Quinelato, 69 anos, 45 anos deles atuando na Vila de Itapemirim, aposta no aumento nas vendas. “Tudo muito lindo e bonito. Espero agora que isso traga um movimento melhor para o comércio que anda meio fraco”, ponderou.



“A ornamentação ficou linda. Está tudo combinando muito bem com a nossa igreja, que é muito bonita”, observou dona Maria Machado Pereira, 86 anos, moradora do bairro há 65 anos. “Eu nunca vi tanta gente feliz junto. Esqueceram dos problemas e até da pandemia”, comentou a moradora Ana Belge, 66 anos.



Para os dias 10 e 17 de dezembro, às 19:30h, já estão programadas outras duas apresentações do musical de natal na praça, que conta com um coral de 150 crianças da rede pública municipal, acompanhado por solistas, orquestra de câmara e atores.



A programação também contempla sessões de cinema nos dias 11 e 18 de dezembro, às 19:30h, com exibição de filmes alusivos ao natal. A entrada é livre e gratuita. A organização exige o uso obrigatório de máscaras faciais e o cumprimento dos cuidados preventivos contra a Covid-19.

Serviço

Programação

Data: 26 de novembro a 28 dezembro.

Local: Praça Domingos José Martins, Centro (Vila).

Funcionamento

– Roda-gigante e carrossel – Diariamente de 17 às 22h.

– Casa do Papai Noel – Diariamente de 17 às 22h.

– Cinema infantil – Diariamente de 15 às 22h.

– Papai Noel – Sexta e sábado de 19 às 22h.