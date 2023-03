Festival Aracruz Botecos vai reunir petiscos, cerveja artesanal e shows, na Praça da Paz

Se você é fã de comidas tradicionais de boteco, churrasco, frutos do mar, cervejas artesanais e muito mais, não pode ficar de fora do Festival Aracruz Botecos, que começa nesta quinta-feira (23) e segue até sábado (25), na Praça da Paz, localizada no Centro da cidade. O encontro vai reunir em um só lugar desde petiscos a shows variados. A entrada é gratuita.

O festival gastronômico contará com a participação de 40 empreendedores, e a integração de botecos, restaurantes e cervejarias da região, oferecendo comida típica e os produtos desses negócios, além disso, o visitante também vai poder contar com artesanato, destacando os produtos indígenas, assim como produtos da agroindústria local.

De acordo com o secretário de Turismo e Cultura de Aracruz, Paulo Neres, o evento faz parte das ações de comemoração do aniversário de 175 anos da cidade.

“O evento faz parte das comemorações do aniversário de 175 anos do município, e vai além da gastronomia, o Aracruz Botecos vai proporcionar aos aracruzenses e visitantes a oportunidade de vivenciar aquele momento gostoso entre amigos, junto a cultura de ir a um barzinho para relaxar e se divertir. Outro ponto importante é que vai potencializar a economia local”, disse o secretário de Turismo e Cultura de Aracruz.

Segundo o idealizador do Instituto Panela de Barro, Eduardo Destefani, quem for conferir o Festival Aracruz Botecos vai desfrutar de um ambiente aconchegante e descontraído, ao som de boa música e companhia de pessoas agradáveis.

“Posso garantir que tudo será feito com muito capricho para que o público tenha uma boa experiência. Vamos juntar todos os melhores ingredientes num só lugar, cerveja artesanal capixaba, harmonizado com boa música e claro, o melhor da gastronomia local, com os bares, botecos e restaurantes de Aracruz. Além disso, o visitante vai contar com uma estrutura completa pensada para garantir a segurança, conforto, lazer e entretenimento em todas as idades”, destacou Eduardo Destefani.

Para o diretor técnico da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), Hugo Tofoli, essa é mais uma ação apoiada pelo Governo do Estado que tem a finalidade de proporcionar ao empreendedor capixaba um espaço de divulgação e vendas dos seus produtos e serviços. “Esse tipo de evento aproxima o empreendedor do cliente, o que vai proporcionar a divulgação do seu produto, vendas e contatos futuros, é uma oportunidade de gerar renda”, afirmou o diretor técnico.

Entre as opções que estará disponível no local está a feijoada de frutos do mar, bolinho de costela, bolinho de feijoada, mocotó, torresmos e mais petiscos tradicionais do boteco Capixaba.

O Festival Aracruz Botecos é organizado pelo Instituto Panela de Barro, com apoio da prefeitura Municipal de Aracruz, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), em conjunto com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

Confira a programação

Festival Aracruz Botecos, acontece de 23 a 25 de março, na Praça da Paz, localizada no Centro da cidade. A entrada é gratuita.

Quinta-feira (23)

18h: abertura ao público

20h: apresentação do Doctor Music Group

22h: apresentação de Ruben Netto

Sexta-feira (24)

18h: abertura ao público

20h: apresentação do Ferna Jazz

22h: apresentação do Vinícius Ayres Trio

Sábado (25)

16h: abertura ao público

16h: apresentação de Filipinho Samba e Pagode

20h: apresentação dos Inimboráveis

22h – apresentação de Marcos Bifão