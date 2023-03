Festival do Vinho de Domingos Martins vai acontecer nos dias 16, 17, 23 e 24 de junho

O mais tradicional evento do inverno capixaba – o Festival do Vinho de Domingos Martins, vai acontecer nos dias 16, 17, 23 e 24 de junho, no Rancho Lua Grande e chega a sua 28ª com muito fôlego e apostando em uma programação diversificada, com a presença da nata da música capixaba. Estão confirmados shows dos cantores Léo Lima, Cadu Caruso, Amaro Lima, Rômulo Arantes, Jackson Lima, Rickson Maioli, Flávia Mendonça, Glauco e Dona Fran, além da dupla Breno e Bernardo e dos grupos SambAdm, Blacksete, Casaca, Club Big Beatles, Pele Morena, Comichão, Macucos, Samba Soul, Os Gargantas de Ouro e Rastaclone. E novas atrações serão divulgadas em breve.

Pelo line up divulgado dá para perceber que a organização selecionou atrações para agradar em cheio a todos os públicos. Estreante no Festival, a cantora Flávia Mendonça promete animação do início ao fim da sua apresentação, que vai acontecer no dia 23 de junho.

“O nosso propósito é levar alegria e energia boa a todos que presenciam o nosso show. Estou imensamente feliz em fazer parte de um evento tão badalado e tradicional, como é o Festival do Vinho, principalmente num lugar especial pra mim, como é Domingos Martins, onde sou sempre tão bem recebida pelo público. Já estou contando os dias”, diz a artista.

Quem também vai tocar pela primeira vez no Festival é a cantora Dona Fran, com um impecável repertório clássico rock, dia 17 de junho.

“O Festival do Vinho é um clássico também e conjuga completamente com o rock e com o repertório que pretendo levar. Já estamos na expectativa de compor o quadro de tantos artistas capixabas valiosos desse evento, então só posso estar feliz em participar disso tudo”, ressalta.

Os músicos do Rastaclone também estão empolgados com a apresentação no Festival, dia 24 de junho. A banda, que participou de várias edições do evento, volta com um repertório com novas canções e, claro, com os hits da carreira.

“Estamos muito felizes em retornar a este evento maravilhoso. O Festival é marcante na nossa trajetória, temos muitas boas memórias de todos os nossos shows, que foram contagiantes, com nível máximo de público e energia. Levar o rock e o reggae para o friozinho de Domingos Martins, e com a receptividade do público, é sensacional”, declara o guitarrista Bruno Ratão.

Os ingressos para o Festival do Vinho e os pontos de vendas serão divulgados pela organização nos próximos dias.