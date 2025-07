Festival gastronômico na Serra prepara aulas-show de culinária gratuitas

Se você é do tipo que se anima só de ouvir a palavra “receita”, prepare o garfo e a curiosidade: o Viva Serra – Festival de Sabores vai transformar o município em um verdadeiro paraíso gastronômico. Nos dias 25 e 26 de julho, em parceria com o Shopping Mestre Álvaro e o Senac-ES, o evento traz uma programação gratuita recheada de aulas-show, pratos criativos, drinks diferentes e até atividades para a criançada. Tudo com um tempero especial: o sabor da cultura local.

As aulas acontecem no Pátio Mestre Álvaro (piso L3) e são voltadas para todos, de chefs aspirantes a curiosos pela gastronomia. Ao todo, são 200 vagas distribuídas em quatro cursos, com direito a degustação dos pratos preparados ao vivo pelos chefs convidados. O melhor? Você pode se inscrever antecipadamente ou tentar uma vaga na hora, por ordem de chegada. As inscrições já podem ser feitas por meio do Formulário On-line: https://linktr.ee/Vivaaserra

Segundo a organizadora Edilene Alves Ferreira, o objetivo é mais do que ensinar receitas, é fortalecer os laços culturais e abrir novas possibilidades profissionais para a comunidade. “Esses momentos proporcionam o crescimento da culinária local, mas também abrem portas para novos conhecimentos e oportunidades”, destaca.

A programação tem início no dia 25 de julho, com a aula “Sabores da Serra” das 16h às 17h, dedicada ao preparo da tilápia, um peixe tradicional no município que é destaque na criação do animal em diversos lugares, como a Lagoa Juara.

Em seguida, das 17h às 18h, os participantes serão apresentados a uma aula sobre drinks que utilizam o café como ingrediente principal, proporcionando uma verdadeira imersão nos sabores e aromas do grão capixaba. O ingrediente é um grande destaque na Serra, já que nos últimos cinco anos a quantidade da sua produção quase dobrou no município.

Já no dia 26 de julho, a maratona gastronômica continua com a receita de frango ao molho de café, ensinada das 14h às 15h, revelando um prato ousado que promete surpreender até os paladares mais clássicos. Logo depois, às 15h, é a vez da criançada, com idade entre 7 e 12 anos, participar de uma oficina super divertida para aprender a preparar pirulitos de chocolate, em uma atividade lúdica que mistura brincadeira com aprendizado.

Além de valorizar os ingredientes regionais e estimular a criatividade na cozinha, o evento reforça a ideia de que cozinhar pode, e deve, ser uma experiência saborosa, acessível e cheia de descobertas.

Segundo a coordenadora de educação profissional do Senac Serra, Ana Carolina Nascimento, a participação da instituição neste evento reafirma o compromisso com o desenvolvimento socioeconômico e cultural do município da Serra.

“Ao coordenar tecnicamente as aulas-show gastronômicas, o Senac promove a valorização da culinária local, incentiva a qualificação profissional e amplia o acesso da população a experiências educativas e culturais. A presença da instituição no evento contribui para o fortalecimento do setor gastronômico e turístico, estabelecendo conexões entre empreendedores, profissionais da área e o público em geral”, afirma.

Já a gerente de marketing do shopping Mestre Álvaro, Amanda Duque, a expectativa para essas oficinas é grande. “Estamos muito animados em receber as oficinas e aulas-show do Festival Viva Serra. Convidamos adultos e crianças a participarem e descobrirem ainda mais sobre a rica gastronomia da nossa região”, finaliza.

Viva a Serra – Festival de Sabores 2025

Prepare o apetite! Já vai começar um festival gastronômico inédito que promete movimentar o paladar dos apaixonados por boa comida! De 18 a 27 de julho, no 1º Festival Gastronômico que contempla toda a cidade da Serra, 20 estabelecimentos, entre restaurantes, bares e cafeterias, vão servir pratos especialmente criados para o evento, com preços que cabem no bolso.

Cada casa participante vai oferecer uma opção fixa de prato dentro de faixas de valores fixos. Os restaurantes e bares entram com menus em três categorias: R$ 69,90, R$ 89,90 e R$ 99,90, variando conforme os ingredientes e o tamanho da porção. Já as cafeterias prometem agradar quem ama um docinho ou um bom café, com opções de R$ 19,90 e R$ 29,90.

O Viva a Serra – Festival de Sabores 2025 é organizado pela Edilene Alves e Deivson Santana, através da realização da Essência Capixaba Produções, contando com o patrocínio da Coroa e apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas da SErra (CDL Serra), Senac, Shopping Mestre Álvaro e Reserva do Gerente. Em parceria com Navii, Mimos for you, Luz Id Comunicação e Scribo Gráfica.