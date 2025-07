Festival Guarapari de Inverno 2025 amplia programação e traz seis dias de evento

Guarapari se prepara para mais uma grande celebração da arte, da cultura e da música com a chegada do Festival Guarapari de Inverno 2025, que este ano vem ainda maior. Tradicionalmente realizado em quatro dias, o evento foi ampliado para seis dias de programação, distribuídos em dois finais de semana: de 18 a 20 de julho e de 25 a 27 de julho.

Com quase 50 apresentações musicais, o festival reúne nomes consagrados e talentos locais em uma programação diversa, que inclui voz e violão, música autoral, pop, rock, MPB, sucessos dos anos 80 e atrações voltadas para o público infantil. Entre os destaques estão Biquini Cavadão, Léo Maia, Guilherme Lemos, Nano Vianna, além da aguardada noite temática dos anos 80, com Dr. Silvana, Sylvinho Blau Blau e João Penca e os Miquinhos Amestrados.

A abertura acontece no dia 18 de julho, com atrações para toda a família, como o espetáculo infantil “Fragmentos de Oz”, seguido por apresentações acústicas e shows com artistas de Guarapari e da região.

“O Festival Guarapari de Inverno entra no lugar do antigo Esquina da Cultura, agora em um novo formato. Serão dois finais de semana, sempre às sextas, sábados e domingos, com mais atrações. As apresentações em voz e violão acontecem em um tablado montado em frente às ilhas gastronômicas, criando um ambiente aconchegante, como um restaurante a céu aberto”, explica o secretário de Cultura, Peterson de Castro.

A ampliação do festival visa valorizar ainda mais os artistas capixabas, movimentar a economia local e proporcionar ao público uma experiência cultural intensa durante o inverno.

“O Festival reforça o nosso compromisso de oferecer à população uma programação rica, diversa e de qualidade. Vamos continuar investindo em eventos para gerar emprego e renda e diversificar nossa economia. O turismo é uma mola propulsora para fortalecer o desenvolvimento da nossa cidade”, destaca o prefeito Rodrigo Borges.

Durante os seis dias de evento, os shows começam a partir das 18h e seguem até a noite. O festival será realizado na extensão da Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro, com estrutura planejada para receber moradores e turistas com conforto, segurança e uma programação cultural de alto nível.

Festival Guarapari de Inverno 2025

Local: Avenida Joaquim da Silva Lima – Centro

De 18 a 20 e de 25 a 27 de julho

PROGRAMAÇÃO

Dia 18 de julho (sexta-feira)

17h – Fragmentos de Oz – Studim de Danças Korpus (programação infantil)

A partir das 18h em diversos pontos da avenida:

Yuri Dias (voz e violão)

Vanessa Loyola e Ananda Torres (voz e violão)

Aline Almeida (voz e violão)

Ziza Santos (voz e violão)

Thais e Raony (voz e violão)

Palco Principal

19h30 – Pedro Ferna

21h – Banda T4

22h – Saulo Simonassi

23h – Léo Maia

Dia 19 de julho (sábado)

A partir das 18h em diversos pontos da avenida:

Do Carmo (voz e violão)

One in Two (voz e violão)

Aline Almeida (voz e violão)

Anfrísio Lima (voz e violão)

Elvis (voz e violão)

Palco Principal

19h30 – Chryso Rocha

21h – Marcos Bifão

22h30 – Especial Anos 80: Dr. Silvana, Sylvinho Blau Blau, João Penca e os Miquinhos Amestrados

Dia 20 de julho (domingo)

A partir das 18h em diversos pontos da avenida:

Marco Túlio (voz e violão)

Anfrísio Lima (voz e violão)

Xuxa Santos (voz e violão)

Do Carmo (voz e violão)

Elvis (voz e violão)

Palco Principal

20h – Nano Vianna

21h30 – Metteoro

Dia 25 de julho (sexta-feira)

A partir das 18h em diversos pontos da avenida:

Marco Túlio (voz e violão)

Yuri Dias (voz e violão)

Ziza Santos (voz e violão)

Anfrísio Lima (voz e violão)

Chryso Rocha (voz e violão)

Palco Principal

19h30 – Pic Nic Dogs

21h – Anderson Ventura

22h30 – Biquini Cavadão

Dia 26 de julho (sábado)

A partir das 18h em diversos pontos da avenida:

Vanessa Loyola e Ananda Torres (voz e violão)

Marco Túlio (voz e violão)

Yuri Dias (voz e violão)

Chryso Rocha (voz e violão)

Elvis (voz e violão)

Palco Principal

19h30 – Graciella D Ferraz

20h30 – ARPO

21h30 – Caxandá

22h30 – Guilherme Lemos

Dia 27 de julho (domingo)

A partir das 18h em diversos pontos da avenida:

Ananda Torres e Vanessa Loyola (voz e violão)

Do Carmo (voz e violão)

Aline Almeida (voz e violão)

One in Two (voz e violão)

Elvis (voz e violão)

Palco Principal

19h – Mariana Muller

20h – Rock Band

21h – Jackson Lima