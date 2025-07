Festival Guarapari de Inverno 2025 começa nesta sexta-feira (18)

Guarapari se prepara para dar início ao Festival Guarapari de Inverno 2025, que começa nesta sexta-feira (18) e promete transformar o Centro da cidade em um grande palco a céu aberto. Serão quase 50 apresentações musicais distribuídas ao longo de seis dias de programação, em dois finais de semana: 18 a 20 de julho e 25 a 27 de julho.

A programação reúne nomes consagrados da música nacional e talentos capixabas em apresentações de voz e violão, shows autorais, pop, rock, MPB, sucessos dos anos 80 e atrações voltadas para o público infantil. Entre os destaques estão Biquini Cavadão, Léo Maia, Guilherme Lemos, além da noite temática dos Anos 80, com Dr. Silvana, Sylvinho Blau Blau e João Penca e os Miquinhos Amestrados.

A abertura oficial do festival será no dia 18, a partir das 18h, com o espetáculo infantil “Fragmentos de Oz”, seguido por shows acústicos e apresentações com artistas de Guarapari e da região.

Para garantir a segurança e a organização do evento, a Prefeitura informa que o trânsito na extensão da Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro, será interditado a partir da noite desta quarta-feira (16). A interdição permitirá a montagem da estrutura do festival, incluindo palco, tablado para voz e violão e as ilhas gastronômicas. Agentes de trânsito estarão no local para orientar condutores e pedestres.

A ampliação da programação, que passou de quatro para seis dias, tem como objetivo valorizar os artistas locais, atrair mais visitantes e movimentar a economia durante a baixa temporada.

“Vamos oferecer à população e aos turistas uma programação cultural diversificada e de qualidade. O Festival reforça nosso compromisso com o desenvolvimento do turismo e da economia criativa, fortalecendo Guarapari como destino também no inverno”, afirma o prefeito Rodrigo Borges.

Os shows acontecerão sempre a partir das 18h e seguirão até a noite, com estrutura montada para oferecer conforto, segurança e experiências culturais de alto nível para toda a família.