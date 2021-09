Festival Internacional de Cinema Fantástico traz 111 produções

today2 de setembro de 2021 remove_red_eye71

Imagina um carro que pode falar, se apaixonar e fazer planos. O criativo filme Carro Rei, de Renata Pinheiro, vencedor do 49º Festival de Cinema de Gramado, é um dos 111 filmes selecionados para 12º Cinefantasy – Festival Internacional de Cinema Fantástico,o principal do gênero no País. Participam filmes de longas-metragens (ficção e documentários) e curtas-metragens de 34 países em 15 mostras competitivas. A exibição dos filmes acontece de 9 a 19 de setembro de forma gratuita pela plataforma https://play.innsaei.tv/

As 15 mostras competitivas do 12º Cinefantasy – Festival Internacional de Cinema Fantástico, traz diversão para todos os públicos. Os longas-metragens estão divididos em duas mostras competitivas: ficção e documentário. Os curtas-metragens estão divididos em outras 13 mostras: Ficção Cientifica, Fantastic Black Power, Fantástica diversidade, Horror, Animação, Brasil Fantástico, Espanha Fantástica, Estudantes, Fantasmas, Fantasteen, Mulheres Fantásticas, Pequenos Fantásticos, Amador.

Longa Jim Button e os 13 Selvagens foi o grande vencedor da Bavarin Film Awards na categoria filme para jovens, a obra é dirigida pelo premiado diretor Dennis Gansel (A ONDA). Foto divulgação

Os 111 filmes foram selecionados entre 726 inscritos e muitas produções são premiadas. Mas é preciso ficar atento para não perder nenhum filme do Festival. Duas obras ficarão acessíveis em datas e períodos específicos, como o longa colombiano Luz : Flor da Maldade, pré-indicado para representar seu país no Oscar, ficará disponível nos dias 9 e 10 de setembro, às 19h. Já o longa Cadáver Exquisito (Lúcia Vassalo) ficará disponível de 11 a 13 de setembro, a partir das 19h (48h). As demais produções ficarão disponíveis na plataforma da estreia de cada mostra até o final do Festival.

Cinco continentes: filmes inéditos no Brasil

Filmes de 34 países dos cinco continentes participam 12º Cinefantasy. Além do Brasil, filmes da Itália, França, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Coréia do Sul, Reino Unido, Rússia, Hungria, Turquia, Áustria, Austrália, Grécia, Canadá, El Salvador, Etiópia, Grécia, Guatemala, Honduras , Índia, Indonésia, México, Nicarágua, Noruega, Panamá, Peru, Tailândia, Taiwan, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica.

Todos os longas-metragens internacionais são inéditos no Brasil. As produções serão uma janela para o espectador conhecer um pouco dos países onde as gravações aconteceram. Um exemplo é a ficção ‘Dias de Luz’ (2019), o filme conta, sobre o olhar de diferentes diretores, como moradores de seis países da América Central enfrentariam a vida desconectados da tecnologia devido a uma tempestade solar.

Ao todo, o Brasil disputa com 41 filmes. A Mostra Brasil Fantástico, por exemplo, é composta por obras, em sua maioria, indígenas e tem curadoria de Graciela Guarani. E a Mostra Fantastic Black Power conta apenas com filmes nacionais. O Festival trará ainda a estreia mundial da obra brasileira ‘As Almas que Dançam no Escuro’ (2021), do cineasta Marcos DeBrito.

Homenagem: Mostra não competitiva

O Festival também faz uma homenagem a baiana Helena Ignez, uma das principais personalidades femininas do cinema brasileiro. A homenagem acontece com a exibição do documentário A mulher de Luz Própria , de Sinai Sganzerla. Além de filmes dirigidos por Inês, entre eles: A Miss e o dinossauro (2005), Canção de Baal (2008), Feio, Eu? (2013), Luz nas Trevas – a volta do bandido da Luz Vermelha (2010), Ossos (2014), Poder dos Afetos (2013), Reinvenção da Rua (2003).

Um festival construído por mulheres

Pela primeira vez, nas 12 edições do Cinefantasy – Festival Internacional de Cinema Fantástico, a curadoria e júri são exclusivamente compostos por mulheres. 15 delas assinaram a curadoria e 45 mulheres do universo audiovisual brasileiro e latino-americano compõem o júri técnico do festival.

“Fizemos muitas escolhas durante o caminho do Cinefantasy. Foi uma escolha, em 2018, quando criamos a primeira mostra temática, a “Mulheres Fantásticas” e mais escolhas, com a “Fantástica Diversidade” e com a “Fantastic Black Power”, num encantamento ético-político para trazer pautas urgentes para nós. E encaramos esse pioneirismo no cinema fantástico como uma missão. Mas faltava dar o tom, a cor, o gosto e o olhar de um festival construído 100% por mulheres. Especialmente agora nesse momento na qual as mulheres do Afeganistão estão ameaçadas pelo Talibã e podem perder seus direitos à educação, ao trabalho, à liberdade de circulação e à vida. Essa edição é um grito pela segurança e contra todas as formas de discriminação e abuso ”, salienta Monica Trigo, diretora do Festival Cinefantasy e presidente da FANTLATAM – Alianza Latinoamericana de Festivales de Cine Fantástico, considerado o Oscar no Cinema Fantástico.

Assédio no cinema

O festival também terá uma série de atividades formativas com workshops e importantes debates do cinema mundial como: “Assédio no cinema- Vamos discutir”, mediado pela documentarista e jornalista Flávia Guerra e traz como convidadas as diretoras Helena Ignéz, Rosana Alcântara e Simone Matos – 13/09 – segunda-feira – 19h às 20h30 . Com inscrição no link : https://bityli.com/jUnZ2

Além do debate “Mulheres no cinema + representatividade”, com mediação: Júlia Katharine e como convidadas a diretora Sinai Sganzerla, a diretora Kátia Coelho e a cineasta e montadora Cristina Amaral – 16/09 – quinta-feira – 19h às 20h30. Com inscrição no link: https://bityli.com/xiI05

O público também poderá conferir a exposição “Elas estão Comigo”, da artista Daniela Távora que ressignifica as relações artísticas e influências que mulheres exercem na trajetória umas das outras. A exposição online pode ser vista no site: www.cinefantasy.com.br

Premiação

A cerimônia de premiação acontece dia 19 de setembro, às 20h, e terá a atriz Clarissa Pinheiro como mestre de cerimônia. O melhor filme em cada uma das mostras receberá o troféu do 12º Cinefantasy. Também serão premiados o melhor roteiro, direção, atriz e ator dos longas-metragens.

O público ainda poderá votar no melhor curta e melhor longa-metragem, que recebem o Prêmio do Júri Popular. Os premiados recebem o troféu José Mojica Marins e a Mostra Fantastic Black Power o troféu João Acaiabe. A premiação acontece na plataforma https://play.innsaei.tv/