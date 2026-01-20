Festival Verão Piúma – Gastronomia & Arte acontece de 29 de janeiro a 1º de fevereiro

O verão em Piúma já tem data, sabor e experiências imperdíveis. Entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro, o município promove o Festival Verão Piúma – Gastronomia & Arte, um evento que promete movimentar a cidade ao reunir boa gastronomia, música, arte e cultura em um dos cenários mais charmosos do litoral capixaba.

Com entrada gratuita, o festival será realizado no Portal da Ilha do Gambá e é aberto a moradores e visitantes de todas as idades. Durante quatro dias, o público poderá viver o verdadeiro clima do verão: experimentar diferentes sabores, apreciar apresentações musicais e artísticas, confraternizar e aproveitar a paisagem natural que é marca registrada de Piúma.

A proposta do Festival Verão Piúma – Gastronomia & Arte é valorizar a culinária local, a produção cultural e os talentos artísticos, além de oferecer um espaço de convivência, lazer e celebração para toda a família. O evento transforma o ato de sentar à mesa em uma experiência completa, unindo sabores, sons e encontros.

Além do caráter cultural e gastronômico, o festival também impulsiona o turismo e fortalece a economia local, gerando oportunidades para empreendedores, artistas e profissionais do setor de serviços. A iniciativa consolida Piúma como um importante destino turístico e gastronômico durante a alta temporada.

O Festival Verão Piúma – Gastronomia & Arte integra o calendário de eventos do município e reforça a estratégia de promoção cultural e turística da cidade, aliando entretenimento, identidade local e desenvolvimento econômico.