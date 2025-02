Fiéis realizam procissão fluvial de Nossa Senhora dos Navegantes, em Marataízes

today2 de fevereiro de 2025 remove_red_eye53

Ano após ano, centenas de fiéis católicos se reúnem para celebrar a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, às margens do rio Itapemirim. Com 136 anos de tradição, a travessia fluvial ocorreu na Barra do Itapemirim, em Marataízes, nas proximidades do Trapiche, neste domingo, 2 de fevereiro.

De acordo com o pároco da Paróquia Santíssima Trindade, padre Antônio Marcos Moura, as festividades religiosas tiveram início às 5 horas, com alvorada e ato de consagração pelos 136 anos da festa.

“É uma festa muito bonita e, com muita alegria, participo pela primeira vez como pároco. Ver na tradição a fé desses pescadores, nos fortalece como cristãos”, expressou o presbítero.

Ao se encontrarem, os fiéis rezaram o Santo Terço Mariano, próximo ao tradicional Palácio das Águias, onde ocorreu a missa solene, às 9h, celebrada pelo bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP, cocelebrada pelos párocos de Marataízes e da Vila de Itapemirim, Antônio Marcos e Frei Cleber Abel dos Santos, respectivamente.

“Hoje é dia da apresentação do Senhor, mas também de Nossa Senhora dos Navegantes. No Brasil, são muitos os lugares que celebram essa linda festa. É uma festividade muito importante, pois trata da estrela da evangelização, a estrela do mar: Nossa Virgem Maria”, comentou o prelado.

Após a celebração da missa, os fiéis seguiram a pé com a imagem e o andor, no formato de um barco, até o porto, onde a imagem da santa foi levada em procissão fluvial.

Com seus barcos decorados com fitas e bexigas coloridas, dezenas de fiéis embarcaram e acompanharam a imagem pelas águas do Itapemirim. A atividade tem o objetivo de envolver os pescadores e ribeirinhos no evento religioso.

“Hoje, (a tradição) representa não só o aspecto religioso, mas o aspecto cultural, turístico, porque esse evento não é só um evento religioso, é reconhecido pelos dois municípios (Marataízes e Itapemirim). Então, é um evento social e cultural”, afirmou padre Antônio Marcos.

Nossa Senhora dos Navegantes

A devoção a Nossa Senhora dos Navegantes remonta à Idade Média, na época das Cruzadas, e está intimamente ligada ao título “Estrela do Mar”. Naquele tempo, os cruzados atravessavam o Mar Mediterrâneo rumo à Palestina para proteger os peregrinos e os lugares santos dos infiéis. Tendo em vista os perigos que enfrentariam, esses bravos homens invocavam a Santíssima Virgem Maria pelo nome de “Estrela do Mar”, pois, sob esse título, ela era conhecida como aquela que protegia os navegantes, mostrando-lhes sempre o melhor caminho e um porto seguro para a sua chegada.

Antes das travessias, os navegantes participavam da Santa Missa, na qual pediam proteção de Nossa Senhora dos Navegantes para enfrentar, com coragem, os perigos do mar, as tempestades e os ataques dos piratas.

Com o início das grandes navegações, por parte dos portugueses e espanhóis, e a descoberta de novas rotas comerciais e terras pelo mundo, a devoção a Nossa Senhora dos Navegantes cresceu ainda mais e chegou a terras cada vez mais longínquas. Sob esse título, a Santa Virgem é a padroeira dos navegantes e dos viajantes, e é também chamada de Nossa Senhora da Boa Viagem.