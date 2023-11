Filha de Daniel Alves com depressão: especialista explica como doença atinge jovens

O caso de estupro contra uma jovem de 23 anos envolvendo o jogador de futebol Daniel Alves, na Espanha, ocorrido no fim do ano passado gerou polêmica nas redes sociais e fez com que o jogador fosse preso desde o dia 20 de janeiro e tivesse seus pedidos de liberdade negados.

No entanto, com a prisão do jogador, sua ex-esposa revela que a filha do jogador, que recentemente completou 16 anos, teve seu perfil marcado na conta oficial de Daniel Alves com áudios do jogador gravados da cadeia parabenizando a filha, o que fez com que ela sofresse uma série de ameaças e passasse a ter depressão.

“Minha filha não quer falar com ele, e ele não aceita rejeição. Ela está sendo medicada para tratar depressão. Nunca impediria meus filhos de falarem com o pai se eles quisessem, mas eles não querem”, afirmou Dinorah Santana, ex-mulher de Daniel Alves.

Depressão em adolescentes

A depressão durante a adolescência precisa de uma atenção especial, pois o jovem ainda está em um processo de desenvolvimento, afirma o psiquiatra Dr. Flávio H. Nascimento.

“A depressão pode atingir pessoas de qualquer idade e cada vez mais a sua incidência sobre os adolescentes tem sido maior, o que é preocupante, pois ela se soma a uma série de problemas típicos da fase, como variações de humor e crises emocionais, o que pode torná-la ainda mais nociva”.

“Além disso, durante essa fase, o jovem ainda não tem totalmente desenvolvido o seu cérebro ou suas habilidades sociais e emocionais, o que pode torná-lo mais vulnerável a quadros mais graves da doença”, ressalta.

“Por isso, a depressão em adolescentes precisa de uma atenção especial e um tratamento direcionado e especializado, assim como o apoio familiar, que se torna um grande pilar do tratamento para pessoas nessa idade e permite uma melhor recuperação para o paciente”, afirma Dr. Flávio H. Nascimento.