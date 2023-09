Filha de Viih Tube recebe comentários maldosos: a bebê está acima do peso?

26 de setembro de 2023

Nutricionista Dani Borges rebate comentários sobre Lua estar “obesa”. É possível um bebê estar acima do peso?

Nos últimos dias, as redes sociais foram inundadas com comentários em relação ao peso da pequena Lua, filha da influenciadora Viih Tube. A bebê, que está com 4 meses e 12 dias, teve suas medidas compartilhadas pela mãe, causando controvérsia entre seguidores que alegam que a criança está acima do peso. No entanto, especialistas afirmam que a situação é muito mais complexa do que aparenta.

De acordo com a última atualização feita pela mãe, Lua pesa 8,225kg e mede 62,5cm. Para muitos seguidores da influencer a bebê está com aparência muito “gorda”, mas pediatras e especialistas em desenvolvimento infantil alertam que essas críticas são infundadas.

A nutricionista Dani Borges explicou que as medidas de Lua estão dentro dos parâmetros da curva de crescimento infantil. “É importante lembrar que as crianças crescem e ganham peso de maneira individual, e é absolutamente normal que haja variações. O importante é que o bebê esteja saudável, recebendo alimentação adequada e acompanhamento médico regular”, explica a profissional.

Dani Borges acrescenta que no geral, é importante uma dieta equilibrada durante a gravidez e a amamentação. “Durante a gestação, é essencial que a mãe tenha uma alimentação rica em nutrientes para o desenvolvimento saudável do bebê”, explicou Dani. “E durante a amamentação, a mãe deve continuar a se alimentar bem para fornecer os nutrientes necessários ao bebê através do leite materno.”

A nutricionista também ofereceu dicas gerais para mães que estão passando por esse período especial:

1. Variedade Nutricional: consumir uma variedade de alimentos, incluindo frutas, vegetais, proteínas magras, grãos integrais e produtos lácteos, para garantir uma gama completa de nutrientes.

2. Hidratação: manter-se bem hidratada é fundamental para a produção de leite materno.

3. Suplementação: em alguns casos, pode ser necessário suplementar a dieta com vitaminas e minerais, sob orientação médica.

4. Evitar Restrições Extremas: evitar dietas extremamente restritivas durante a gravidez e a amamentação, pois isso pode afetar a disponibilidade de nutrientes essenciais para o bebê.

5. Consultar um Profissional: sempre consultar um profissional de saúde, como um nutricionista ou obstetra, para orientações personalizadas com base nas necessidades individuais.

Em meio a essa polêmica, Dani lembra que o foco deve ser o bem-estar da criança e não padrões de beleza impostos em redes sociais, “A saúde e o desenvolvimento saudável de um bebê são resultados de uma combinação de fatores, incluindo genética, ambiente e cuidados adequados”, finaliza a especialista.