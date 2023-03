Filho invade bar e mata a mãe e padrasto a tiros em São Paulo

Na noite da última sexta-feira, dia 17, Rafael da Silva Garrido, de 35 anos, invadiu um bar na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, e atirou contra a própria mãe e o padrasto, que morreram na hora.

No vídeo aparece Rafael entrando no comércio de boné e casaco e dispara contra os dois, gerando uma grande confusão no local.

Cristina Maia, 53 anos, mãe de Rafael, foi atingida ainda dentro do bar. Já o advogado Vinícius Retek, 49, saiu correndo para fugir, mas foi perseguido e acabou sendo atingido.

Vinícius Retek e Cristina Maia.

O indivíduo foi preso cerca de quatro horas mais tarde e, de acordo com informações da Record TV, o criminoso agiu por vingança.

Rafael disse à polícia que matou a mãe porque ela seria, supostamente, a mandante do assassinato de seu pai alguns meses atrás. Além disso, ele tinha a intenção de ficar com todos os bens deixados pelo pai.

Garrido foi levado para o 72º Distrito Policial, na zona norte de São Paulo, e indiciado por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e sem possibilidade de defesa das vítimas.

