Filme brasileiro recebe dois prêmios na 41ª edição do Festival de Guadalajara
Premiado em Berlim, filme de Allan Deberton, já soma cinco prêmios em três festivais internacionais. Longa abre amanhã o 26º FICPV – Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta
O longa-metragem brasileiro “Feito Pipa”, dirigido pelo cearense Allan Deberton, conquistou mais dois prêmios na 41ª edição do Festival de Guadalajara, no México: Melhor Filme e Melhor Interpretação, entregue aos atores Teca Pereira e Yuri Gomes.
A premiação aconteceu na mostra Maguey, dedicada a produções de ficção e documentários de todo o mundo que abordam temas ligados à comunidade LGBTQ+.
Na justificativa, o júri destacou a sensibilidade da obra, ressaltando a construção de uma história universal marcada pelo amor, pela inocência e pela criação de espaços seguros para identidades queer.
O diretor Allan Deberton celebrou o reconhecimento internacional e agradeceu à equipe do filme e à recepção do público mexicano. Segundo ele, a trajetória de “Feito Pipa” tem emocionado plateias por onde passa.
O longa acompanha Gugu, um menino de quase 12 anos apaixonado por futebol, que vive com a avó Dilma, interpretada por Teca Pereira. Quando a saúde da avó se fragiliza, o garoto tenta esconder a situação para evitar ser separado dela e morar com o pai, papel de Lázaro Ramos.
Rodado em Quixadá, no interior do Ceará, o filme aborda temas como amadurecimento, pertencimento e afeto.
Antes de Guadalajara, “Feito Pipa” já havia se destacado na Berlinale 2026, onde venceu o Urso de Cristal de Melhor Filme e o Grande Prêmio do Júri Internacional da mostra Generation Kplus. O longa também foi premiado no Festival de Cartagena das Índias, na Colômbia, onde Yuri Gomes recebeu seu primeiro troféu de Melhor Interpretação.
Produzido pela Deberton Filmes e Biônica Filmes, em coprodução com a Warner Bros., o filme será distribuído no Brasil pela Paris Filmes.
Ficha Técnica
Direção: Allan Deberton
Roteiro: André Araújo
Dir. Fotografia: Luciana Baseggio, ABC, DAFB / Daniel Donato
Montagem: Mariana Nunes Gomes
Música: João Victor Barroso
Supervisor de Edição de Som: Miriam Biderman, ABC
Desenho de Som: Ricardo Reis, ABC
Mixador: Toco Cerqueira
Direção de Arte: Dayse Barreto
Figurino: Gabriella Marra
Maquiagem: Natie Cortez
Casting: Luciana Vieira
Produção: Karen Castanho, Bianca Villar, Fernando Fraiha, Allan Deberton
Produção executiva: Marcelo Pinheiro, Fred Burle, Maurício Macêdo
Produção Associada: Lázaro Ramos, João Macedo, Ariadne Mazzetti
Elenco: Yuri Gomes (Gugu), Lázaro Ramos (Batista), Teca Pereira (Dilma), Georgina Castro, Castro Francisco, e apresentando as crianças Luan Vasconcelos, Beatriz Carwile, Nathyel Martins, Manuela Paulino, Pablo Vinícios e Enzo Uejo.
Título Internacional: Gugu’s World
Título Original: Feito Pipa
Ano: 2026
País: Brasil
Gênero: Drama
Duração: 93 min
foto Jamille Queiroz