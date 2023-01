FILME | ‘Eu sou a Vingança’ chega ao Looke, confira o trailler

today4 de janeiro de 2023 remove_red_eye40

O Looke, plataforma de filmes e séries, divulga as principais novidades que ficam disponíveis para os assinantes em 5 de janeiro. Entre os títulos de ação, o destaque é “Eu Sou a Vingança“, estrelado por Stu Bennett e Vinnie Jones, atores premiados no British Fim Festival pela atuação neste filme. Estreiam também a aventura “O Mistério de Green Hill“, a comédia filmada durante a pandemia “#comvocê” e o terror “Ritual de Inverno“.

Entre 2 de janeiro e 15 de fevereiro de 2023, a assinatura do Looke tem 50% de desconto durante três meses. A promoção é válida para antigos e novos clientes e pode ser contratada também pela Claro tv+ e Amazon Prime Video.

Destaques

Eu Sou a Vingança (I Am Vengeance: Retaliation) | Ação

Sinopse: quando o soldado mercenário John Gold é informado que seu melhor amigo foi assassinado, ele parte em uma missão para descobrir os motivos. Ele então desvenda uma conspiração perigosa e parte para caçar os responsáveis um a um.

Direção: Ross Boyask (Operação Invasão).

Elenco: Stu Bennett (Sem Perdão), Vinnie Jones, (X-Men: O Confronto Final) Jacob Anderton (Jack, O Estripador: A História Não Contada).

O Mistério de Green Hill (Uzbuna na Zelenom Vrhu akaThe Mystery of Green Hill) | Aventura, Suspense

Sinopse: baseado no romance homônimo de Ivan Kušan. Koko e seus amigos estão passando as férias de verão em um lago na vila de Green Hill. Mas, enquanto brincam e se divertem, a paisagem mágica do local é perturbada e, durante a noite, ladrões invadem e roubam várias casas. Quando a polícia faz vista grossa às denúncias dos adultos, Koko e seus amigos decidem resolver o problema com as próprias mãos e desmascarar os assaltantes.

Direção: Cejen Cernic.

Elenco: Marko Tocilj, Alex Rakos, Jan Pentek.

#comvocê (With/In) | Comédia

Sinopse: um apanhado de pequenas histórias que se passam durante a pandemia de COVID-19. Diversos diretores e roteiristas talentosos unidos a um elenco de estrelas para contar a vida real em tempos de isolamento social.

Direção: Bart Freundlich, Julianne Nicholson, Maya Singer , Morgan Spector , Rosie Perez, Sam Nivola, Sanaa Lathan, Sebastian Gutierrez.

Elenco: Julianne Moore (Longe do Paraíso), Talia Balsam (Mad Men -Inventando Verdades), Don Cheadle (Crash: No Limite), Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona).

Ritual de Inverno (Haunting on Fraternity Row akaParty Crasher) | Terror

Sinopse: quando vários jovens começam a morrer de maneiras horripilantes durante a famosa festa de luau de inverno de uma casa de fraternidade universitária, os sobreviventes tentam se salvar enfrentando a entidade maligna que se apoderou da casa.

Direção: Brant Sersen.

Elenco: Jacob Artist, (Glee: Em Busca da Fama) Jayson Blair (Paixão Obsessiva), Shanley Caswell (Invocação do Mal).