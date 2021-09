Filme Fátima | A história de um milagre chega aos cinemas em 14 de outubro

today17 de setembro de 2021 remove_red_eye74

A partir de 14 de outubro, a Diamond Films levará aos cinemas de todo o Brasil a história de fé de três crianças que, em 1917, testemunharam a aparição de Nossa Senhora do Rosário em Portugal.

O filme FÁTIMA – A HISTÓRIA DE UM MILAGRE relembra a história dos pequenos pastores Lúcia, Francisco e Jacinta, que contaram ter visto Nossa Senhora enquanto trabalhavam nos arredores de sua aldeia. Muitos duvidavam da veracidade dos seus testemunhos, mas outros partiram em peregrinação ao local na esperança de presenciar um milagre em um mundo que era assombrado pela Primeira Guerra Mundial.

FÁTIMA – A HISTÓRIA DE UM MILAGRE é uma coprodução realizada nos Estados Unidos, Itália e Portugal e traz Sônia Braga e Harvey Keitel em participações especiais. Estrelado pela jovem atriz espanhola Stephanie Gil, completam o elenco Lúcia Moniz, Joaquim de Almeida, Jorge Lamelas, Alejandra Howard e Goran Visnjic. Com roteiro de Marco Pontecorvo, Valerio D’Annunzio e Bárbara Nicolosi, o filme recebeu uma carta de felicitação pelo projeto assinada pelo reitor do Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

O filme é dirigido por Marco Pontecorvo (“Cartas para Julieta” e diretor de fotografia de episódios das séries “Game of Thrones” e “Roma”).

Siga a página @FátimaOFilme para ficar por dentro de todas as novidades sobre o lançamento.

Trailer