Filme ‘Horror Sangrento’ estreia no Looke nesta quinta-feira (02)

today1 de fevereiro de 2023 remove_red_eye24

O Looke, plataforma de filmes e séries, divulga as principais estreias que chegam para os assinantes na quinta-feira, 2 de fevereiro. O destaque da semana é o terror “Horror Sangrento“, longa que abriu o Midnight Madness, no Festival de Toronto, e ganhou nove prêmios em festivais de cinema como Canadian Screen Awards e Le Gala Quebec Cinema. Estreiam também as comédias “Mary para Prefeita” e “O Casamento de Diana“, além das séries “Uma Semana para Amélia” e “Patati Patatá – O Melhor da Pré-escola“.

Todos os meses, o Looke adiciona dezenas de novos títulos, que podem ser assistidos em até três telas simultâneas. A plataforma oferece ainda o Looke Kids, espaço seguro dedicado ao público infanto-juvenil.

Destaques

Horror Sangrento (Blood Quantum) | Terror

Sinopse: num cenário apocalíptico, os mortos estão voltando à vida. Os habitantes de uma comunidade isolada em uma reserva indígena descobrem que são os únicos humanos imunes à praga zumbi. Quando as pessoas das cidades vizinhas começam a fugir para a reserva em busca de refúgio, os moradores precisam decidir se dão abrigo ou se continuam isolados, em nome da sobrevivência não só de sua tribo, mas de toda a humanidade.

Direção: Jeff Barnaby.

Elenco: Michael Greyeyes, Elle-Máijá Tailfeathers, Forrest Goodluck.

Mary para Prefeita (Mary 4 Mayor) | Comédia

Sinopse: Mary Parsons, a garota mais inteligente do colégio, guarda rancor contra seu pai Rob, o prefeito da pequena cidade em que vivem, por ele ter abandonado ela e sua mãe anos atrás. Ao completar dezoito anos, Mary encontra a maneira perfeita de se vingar do pai: concorrer à prefeitura contra ele. Durante a campanha, a jovem aprende importantes lições sobre a vida e luta para salvar não só sua cidade, mas também sua família.

Direção: Chris Aronoff, Corbin Bernsen.

Elenco: Corbin Bernsen (Beijos e Tiros), Amanda Pays (Leviathan), Cameron Protzman (Mad Man – Inventando Verdades).

O Casamento de Diana (Dianas Bryllup aka Diana’s Wedding) | Comédia

Sinopse: no mesmo dia em que Lady Diana se casou com o Príncipe Charles, outro casamento, menos importante, acontecia a quilômetros de distância: a festa dos noivos Liv e Terje, acompanhados de sua filha recém-nascida, também chamada Diana. Desde a infância até sair de casa, 30 anos depois, Diana observa a conturbada relação de seus pais que se amam muito apesar das constantes brigas. Mesmo os considerando os piores pais do mundo, Diana começa a entender o lado deles quando chega o dia de seu próprio casamento.

Direção: Charlotte Blom.

Elenco: Marie Blokhus (Rápidos e Perigosos 2), Pål Sverre Hagen (O Cidadão do Ano), Jannike Kruse (Um Homem um Tanto Gentil).

Séries

Uma Semana para Amélia | Comédia

Sinopse: no auge de sua carreira, Amélia está focando todas suas energias no trabalho, ignorando problemas em sua relação com Marcela. Após uma caminhada, um encontro inesperado com uma garota muda sua vida completamente. Amélia se vê cercada por eventos que se opõem ao seu objetivo de crescer em seu trabalho. Será que essa onda de azar terá um fim?

Direção: Murilo Bonini.

Elenco: Alice Garcia, Giovana Teles, Anjulie Marco.

Infantil

Patati Patata – O Melhor da Pré-escola 1 | Animação

Sinopse: Patati Patatá veio para alegrar o seu dia com o melhor da pré-escola! Isso mesmo, agora os pequenos podem se encantar com musiquinhas como Pintinho Amarelinho e O Sapo Não Lava o Pé! E claro que o papai e a mamãe vão amar a nostalgia com a fofura desses desenhos animados!

Direção: Alberto Luiz Torrieri Gomes, Igor Helder Massini Faria.