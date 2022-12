FILME | ‘Post Morten – Fotos do Além’ estreia em 28 de dezembro

20 de dezembro de 2022

O Looke, plataforma de filmes e séries, traz muitas novidades nesta semana para seus assinantes. Entre os destaques das estreias que chegam à plataforma em 28 de dezembro estão “Post Mortem – Fotos do Além”, longa que representou a Hungria na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2022, “Tremores”, de Jayro Bustamante e “Magnífico”, ganhador de sete prêmios de melhor filme. Confira abaixo os detalhes destes títulos.

Post Mortem – Fotos do Além (Post Mortem) | Suspense, Terror

Post Morten – Fotos do Além’ ganhou 27 prêmios em festivais, além de receber mais 24 indicações em festivais como Toronto After Dark Film Festival e Fantasporto, entre outros.

Sinopse: após a Primeira Guerra Mundial, Tomas, um jovem fotógrafo de cadáveres, chega a uma pequena vila húngara acompanhado de Anna, uma menina órfã. Logo, ele se sente aprisionado no local, com as estranhas sombras, os barulhos noturnos, a hostilidade dos habitantes e as mortes suspeitas. Com a ajuda de Anna e convencido da existência de fantasmas, Tomas decide investigar uma maneira de libertá-los.

Direção: Péter Bergendy.

Elenco: Viktor Klem, Fruzsina Hais, Judit Schell.

Tremores (Temblores) | Drama

Exibido em Berlim e na Mostra de São Paulo, “Tremores” ganhou 13 prêmios ao discutir o preconceito, a intolerância e a cura gay.

Sinopse: aos quarenta anos, Pablo, um homem evangélico, casado e com dois filhos, se envolve em um relacionamento amoroso com outro homem, chamado Francisco. Na tentativa de “curá-lo”, sua esposa Isa recorre ao pastor da igreja que frequentam, com medo de que o “pecado” do marido possa destruir a vida dos filhos, Lucía e Juampi. Ao revelar ser gay, Pablo sofre, impotente, com a destruição de sua família, a exclusão de sua comunidade e o preconceito de uma sociedade profundamente repressiva.

Direção: Jayro Bustamante.

Elenco: Juan Pablo Reyeslager, Diane Bathen, Mauricio Armas, Sabrina De La Hoz.

Magnífico (Tucked) | Drama

Magnífico ganhou sete prêmios na categoria melhor filme.

Sinopse: Jackie é uma drag queen veterana que, aos 74 anos, descobre que tem uma doença terminal e tenta resolver seus negócios inacabados antes de partir. Quando Jackie cria uma amizade inesperada com Faith, uma drag mais jovem com dificuldades, elas passam a se conhecer mais e conversar sobre suas questões, como amor, perda, identidade de gênero e mortalidade.

Direção e roteiro: Jamie Patterson.

Elenco: Derren Nesbitt, Jordan Stephens, April Pearson, Steve Oram, Lucy-Jane Quinlan.