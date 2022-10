Filme ‘Vidas Entrelaçadas’ estreia com exclusividade no Looke

today6 de outubro de 2022 remove_red_eye46

Chegam também o premiado ‘O Pombo – Um Refúgio para Sobreviver’ e a comédia ‘7 Verões’, entre outras novidades

O Looke, plataforma de filmes e séries por assinatura, divulga os títulos de destaque que estreiam em 6 de outubro. O lançamento exclusivo Looke da semana é “Vidas Entrelaçadas“, longa estrelado pelas premiadas atrizes Angela Sarafyan, Uzo Aduba, Gaia Weiss, Amanda Plummer. Estreia também “O Pombo – Um Refúgio para Sobreviver“, filme exibido no Festival de Berlim, e a comédia “7 Verões“, filmada ao longo de sete anos, acompanhando o crescimento de um grupo de jovens.

Lançamento exclusivo Looke

Vidas Entrelaçadas (We Are Boats) | Aventura, Drama

Sinopse: Após sua morte, Francesca volta ao mundo dos vivos e passa a encontrar desconhecidos em momentos-chave, auxiliando-os a encontrar um caminho melhor ou levando-os em direção a um trágico fim. Enquanto as vidas dessas pessoas se entrelaçam e se conectam, em segredo, Francesca procura por uma pessoa amada de quem ela nunca teve a chance de se despedir.

Direção: James Bird.

Elenco: Angela Sarafyan, Uzo Aduba, Gaia Weiss, Amanda Plummer.

Destaques

O Pombo – Um Refúgio para Sobreviver (Güvercin aka The Pigeon) | Drama

Exibido no Festival de Berlim, o longa foi reconhecido em diversos festivais, recebendo 21 prêmios e 16 indicações. Entre os prêmios recebidos estão: melhor filme, melhor ator (Kemal Burak Alper), melhor direção, melhor roteiro, melhor fotografia, entre outros.

Sinopse: Um adolescente com dificuldades sociais se refugia no telhado para cuidar de seus pombos de estimação. Resguardado em uma redoma enquanto o mundo exterior parece cada vez mais hostil, o garoto lida com as peculiaridades de seu processo de amadurecimento enquanto a vida adulta se aproxima.

Direção e roteiro: Banu Sivaci.

Elenco: Demet Genç, Evren Erler, Kemal Burak Alper, Ruhi Sari.

7 Verões (Flashwood) | Comédia

Sinopse: Filmado ao longo de sete anos, acompanha as histórias de um grupo de jovens que se reúne durante os verões em um subúrbio de Montreal, Canadá. Dois irmãos tão perturbados quanto sensíveis, um jovem deficiente, um empresário prodígio e os amigos e paixões que giram em torno deles. Ao longo desse período, suas vidas se cruzam, e eles se questionam sobre seu futuro, suas ambições e seus desejos sexuais. Será que eles encontrarão seus caminhos?

Direção: Jean-Carl Boucher.

Elenco: Pier-Luc Funk, Antoine Desrochers, Simon Pigeon.