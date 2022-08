FILMES | Confira aqui as estreias da semana da Looke, entre as novidades ‘Linhas Opostas’

today11 de agosto de 2022 remove_red_eye57

Entre as novidades, destaque para o título original ‘Linhas Opostas’ e para os exclusivos ‘O Poder da Voz’ e ‘Assassinato em Sparrow Creek’

O Looke, plataforma de filmes e séries por assinatura, lança, neste 11 de agosto, o título original “Linhas Opostas“(Streamline), estrelado por Levi Muller (Peter Pan) e Jason Isaacs (Harry Potter e a Câmera Secreta). Chegam também os conteúdos exclusivos “O Poder da Voz” (Baumbacher Syndrome ), produção alemã filmada na Espanha, e “Assassinato em Sparrow Creek” (The Standoff at Sparrow Creek) com James Badge Dale (Guerra Mundail Z), Chris Mulkey (Whiplash: Em Busca da Perfeição), entre outros. Além destes, estreia a série nacional “Animais sem Lar” e outras novidades.

Confira os detalhes e assista aos trailers:

Original Looke

Linhas Opostas (Streamline) | Drama | Austrália

Filme contou com a consultoria do medalhista olímpico Ian Thorphe.

Trailer

Sinopse: aos 15 anos, o prodígio da natação Benjamin Lane está prestes a encarar a maior competição de sua vida, podendo até chegar às Olimpíadas. Empurrado por seu implacável treinador e sua mãe Kim, ele leva uma vida rigorosa na piscina, mas solitária fora dela. Mas, quando seu pai distante é libertado da prisão, Benjamin precisa decidir entre uma vida com mais liberdade e o caminho para a glória olímpica.

Direção: Tyson Wade Johnston.

Elenco: Levi Miller (Peter Pan), Jason Isaacs (Harry Potter e a Câmara Secreta), Robert Morgan (Westworld).

Lançamentos exclusivos Looke

O Poder da Voz (Baumbacher Syndrome) | Comédia, Drama | Alemanha

O longa ganhou o prêmio de Melhor Filme no Snowdance Film Festival e no Evolution! Mallorca. International Film Festival.

Trailer

Sinopse: famoso, prestigiado e rico, Max Baumbacher é o apresentador do talk show noturno de maior sucesso da Alemanha. Até que um dia, de repente, ele acorda com uma voz extraordinariamente profunda, quase mágica. Quando a notícia de seu caso peculiar ganha fama no mundo inteiro, ele decide se esconder na casa de veraneio de seu empresário, onde conhece a jovem e louca Fida. Mas quando o filho deprimido de Max faz uma visita inesperada, o apresentador é obrigado a enfrentar o seu passado.

Direção: Gregory Kirchhoff (Dusky Paradise).

Elenco: Tobias Moretti (O Vale Sombrio), Elit Iscan (Sibel), Lenz Moretti, László Branko Breiding (Viva a França!), Ingvild Deila (Rogue One: Uma História Star Wars).

Assassinato em Sparrow Creek (The Standoff at Sparrow Creek) | Suspense, Drama | Estados Unidos

Longa foi eleito o Melhor Filme Independente no Houston Film Critics Society Awards.

Trailer

Sinopse: um antigo policial que agora trabalha como miliciano investiga um tiroteio que aconteceu em seu bairro. Porém, tudo fica mais complicado quando ele descobre que alguém da sua própria milícia pode ter sido o responsável.

Direção e roteiro: Henry Dunham.

Elenco: James Badge Dale (Os Infiltrados), Chris Mulkey (Suprema), Brian Geraghty (O Voo), Robert Aramayo (Animais Noturnos), Patrick Fischler (Mad Man), Happy Anderson (Bad Boy Para Sempre), Gene Jones (Os Oito Odiados).

Séries

Animais Sem Lar – 1ª Temporada | Documentário | 5 Episódios | Brasil

A série chama atenção para o problema dos animais abandonados no Brasil.

Trailer

Sinopse: a série é uma homenagem ao trabalho das protetoras e protetores de animais e um alerta à população sobre o grave problema dos animais abandonados e dos maus tratos. Com mais de 30 milhões de animais abandonados no Brasil, Animais sem Lar procura entender as origens do abandono e apontar soluções para resolver o problema, por meio da opinião e dos depoimentos de especialistas no assunto.

Direção: André Bushatsky.

Chegam também ao Looke:

Max e Eu

Desejo, Paixão e Razão

De Volta para Casa, entre outros