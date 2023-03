FILMES e SÉRIES | Looke divulga os destaques da semana

O Looke, plataforma de filmes e séries, traz muitas novidades para os assinantes na quinta-feira, 16 de março. Entre os destaques da semana estão o suspense “Quem Matou Lady Winsley?“, o romance “Paixões Entrelaçadas“, o longa de ação “O Jardineiro” e a segunda temporada da série “Novamente Apaixonados“.

Destaques

Quem Matou Lady Winsley? (Lady Winsley’i Kim Öldürdü aka Who Killed Lady Winsley?) | Comédia, Suspense

Sinopse: a escritora americana Lady Winsley é assassinada em Büyükada, uma ilha do Arquipélago do Príncipe, na Turquia. O inspetor Fergün chega de Istambul para chefiar a investigação e passa a contar com a ajuda da bela Azra, que trabalha no hotel onde aconteceu o crime. Para descobrir o assassino, Fergün terá de lidar com os diversos segredos que este pequeno recanto do país guarda, além de inúmeros tabus, famílias poderosas, conflitos étnicos e tradições ancestrais.

Direção: Hiner Saleem.

Elenco: Mehmet Kurtulus (Caçada ao Presidente), Ezgi Mola (Entre Irmãos) e Senay Gürler (Milagres do Amor).

Paixões Entrelaçadas (Ma Belle, My Beauty) | Romance, Drama

Sinopse: Bertie e Lane são duas ex-amantes de um trio de poliamor. Bertie se casou recentemente e se mudou para o sul da França em busca de inspiração para sua carreira musical. Um dia, Lane reaparece em sua vida na esperança de recuperar a rotina que tinham antigamente. Mas tudo muda quando Lane se interessa por outra mulher, e agora as duas precisarão encontrar o equilíbrio entre desejo, ciúmes, velhos amores e novas paixões.

Direção: Marion Hill.

Elenco: Idella Johnson (Evocando Espíritos 2), Hannah Pepper e Lucien Guignard (O Programa).

O Jardineiro (The Gardener) | Ação, Suspense

Sinopse: quando criminosos invadem uma mansão na Inglaterra, Robert, um ex-soldado imigrante que vive tranquilamente como jardineiro do local, precisa confiar em suas velhas habilidades para combatê-los e salvar a família para a qual trabalha.

Direção: Rebecca Matthews, Scott Jeffrey.

Elenco: Robert Bronzi (13 – O Pavilhão da Morte), Gary Daniels (Os Mercenários) e Nicola Wright (Ted Lasso).

SÉRIE

Novamente Apaixonados – 2ª Temporada (Ask Yeniden aka In Love Again – Season 2) | Romance

Sinopse: Zeynep se casa com um homem sem a aprovação de sua família e se muda para os Estados Unidos. Eles têm um filho, mas o casamento fracassa e ela decide voltar para a Turquia. Fatih é um jovem bonito e rico, enviado por sua família para estudar nos Estados Unidos. Mas ao se decepcionar com a experiência, decide voltar para a Turquia. No avião de Nova York para Istambul, os dois se conhecem e logo descobrem o desejo em comum de levar uma nova vida, livre de interferências familiares.

Direção: Ersoy Guler.

Elenco: Özge Özpirinçci (Força da Mulher), Bugra Gülsoy (Jogando com o Amor), Tamer Levent (Sono de Inverno).