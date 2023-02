FILMES | ‘Os Jovens Amantes’, ‘Mentiras de Família’ e ‘North Hollywood’ estreiam no Looke

today22 de fevereiro de 2023 remove_red_eye62

O Looke, plataforma de filmes e séries, divulga as principais estreias que ficam disponíveis para os assinantes na quinta-feira, 23 de fevereiro. Entre os destaques da semana estão o romance francês “Os Jovens Amantes“, estrelado por Fanny Ardant, Melvil Poupaud e Cécile de France; o suspense vietnamita “Mentiras de Família“, além dos norte-americanos “Um Desastre de Artista”, protagonizado por Jeff Daniels e “North Hollywood” com Ryder McLaughlin, Angus Cloud, Miranda Cosgrove e Vince Vaughn.

Chegam também o terror “O Desejo Final”, a primeira temporada da série “Uma História de Amor” e o infantil Contos Clássicos da Galinha Pintadinha.

O Looke recebe mensalmente dezenas de novos títulos e pode ser assinado por apenas R$ 16,90 mensais ou R$ 149,90 por ano, com direito a três telas simultâneas, além do Looke Kids, espaço seguro dedicado ao público infanto-juvenil. O serviço também pode ser acessado e assinado pelas plataformas da Claro tv+, Amazon Prime Video Channels e Vivo Play.

Destaques

Os Jovens Amantes (Les Jeunes Amants) | Romance, Drama

O filme participou da programação do Festival Varilux de Cinema Francês 2022.

Sinopse: 15 anos após o primeiro encontro no corredor de um hospital, Shauna e Pierre se reencontram. Ela tem 71 anos e ele 45. Opostos, mas hipnotizados um pelo outro, eles se reconectam e se apaixonam. Enquanto Shauna, que já é mãe, avó e viúva, quer reafirmar que ainda é uma mulher e a diferença de idade entre eles não importa, Pierre se entrega para viver esta história de amor.

Direção: Carine Tardieu.

Elenco: Fanny Ardant, (8 Mulheres), Melvil Poupaud (O Tempo que Resta) e Cécile de France (Albergue Espanhol).

Mentiras de Família (Chi Chi Em Em) | Suspense, Drama

O longa ganhou o prêmio ABC no Osaka Asian Film Festival.

Sinopse: Kim é uma apresentadora rica e glamorosa de um popular programa noturno de rádio, que atende ligações anônimas de pessoas que querem confessar seus problemas. Após a ligação de Nhi, uma garota de 18 anos que fugiu de casa, Kim oferece um quarto para a jovem em sua mansão. Mas Kim é surpreendida pelas segundas intenções de Nhi, que a obriga a revelar seus segredos mais sombrios.

Direção: Kathy Uyen.

Elenco: Thanh Hang, Chi Pu e Lanh Thanh.

Um Desastre de Artista (Guest Artist) | Drama

O longa ganhou 13 prêmios em festivais de cinema independente, entre os quais: Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Ator.

Sinopse: com sua fama já no passado, o renomado dramaturgo Joseph Harris está em crise, com problemas de alcoolismo e com a sua homossexualidade. Ao desembarcar em uma nova cidade para produzir sua próxima peça, ele conhece o motorista Kenneth, um grande fã seu e aspirante a escritor. Animado para atender seu ídolo da melhor forma, Kenneth faz o possível para ajudar Joseph, mesmo sendo quase impossível agradar um velho escritor amargurado.

Direção: Timothy Busfield.

Elenco: Jeff Daniels (Godless), Thomas Macias e Richard McWilliams.

North Hollywood (North Hollywood) | Aventura

Sinopse: Michael é um aspirante a skatista profissional com talento, mas seu pai, Oliver, acha que é um sonho impossível. Oliver quer que Michael ou obtenha um diploma universitário e siga uma carreira mais convencional ou se junte a ele no ramo da construção civil. Diante da incerteza de seu futuro, Michael faz de tudo para se aproximar dos skatistas profissionais na tentativa de construir seu próprio caminho.

Direção: Mikey Alfred.

Elenco: Angus Cloud (Euphoria), Miranda Cosgrove (Escola de Rock) e Vince Vaughn (Os Estagiários).

O Desejo Final (The Final Wish) | Terror

Sinopse: Aaron é um advogado que retorna à sua casa após a morte do pai para ajudar sua mãe a confrontar os problemas do passado. Ao mexer nos pertences do falecido, ele encontra uma urna que é mais do que parece ser. Quando seus desejos e pedidos começam a virar realidade, Aaron imagina que suas preces estão sendo ouvidas, mas logo percebe que terá que pagar um preço alto por elas.

Direção: Timothy Woodward Jr.

Elenco: Lin Shaye (Sobrenatural), Michael Welch (Crepúsculo) e Melissa Bolona (No Olho do Furacão).

Série

Uma História de Amor – 1ª Temporada (Bir Ask Hikayesi aka A Love Story – Season 1)

Sinopse: enquanto procura por seus pais biológicos, o pobre órfão Korkut Ali conhece Ceylan. No entanto, quando ele descobre que sua mãe é rica e vive uma vida feliz, e ela tem um filho, ele decide se vingar dela, mas seu amor por Ceylan o impede.

Direção: Baris Yös.

Elenco: Seçkin Özdemir, Damla Sönmez (Sibel) e Yamaç Telli.

Infantil

Contos Clássicos da Galinha Pintadinha | Animação

Sinopse: na hora de nanar na casa da Galinha, o Pintinho Amarelinho sempre pede para ler uma historinha. E assim, eles partem para uma viagem mágica pelos maiores sucessos da literatura infantil.

Direção: Juliano Prado, Marcos Luporini.

Elenco: Vera Fuzaro.