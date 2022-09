Filmes premiados e com atores consagrados chegam ao Looke nesta quinta (15)

Longas com Penélope Cruz, Javier Bardem, Liam Neeson, Laura Dern estreiam nesta semana no Looke. Destaque também para os lançamentos exclusivos: “Um Corpo de Noiva“, “Uma Relação Delicada” e “Rainha de Espadas“.

O Looke, plataforma de filmes e séries por assinatura, divulga as principais novidades que chegam nesta quinta-feira, 15 setembro. Entre os destaques da semana estão filmes “Todos Já Sabem”, estrelado por Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona), Ricardo Darín (O Segredo dos Seus Olhos), Javier Bardem (Onde os Fracos Não Têm Vez), “Vingança a Sangue Frio“, com Liam Neeson (A Lista de Schindler’), Laura Dern (História de um Casamento), Michael Eklund (Van Helsing), além dos lançamentos exclusivos Looke: o terror canadense “Rainha de Espadas”, e os longas premiados em relevantes festivais de cinema, “Um Corpo de Noiva” e “Uma Relação Delicada“.

Lançamentos exclusivos Looke

Rainha de Espadas (Queen of Spades) | Terror, Suspense

Sinopse: de acordo com uma lenda russa, a entidade conhecida como Rainha de Espadas pode ser invocada por meio de um antigo ritual. Acreditando que tudo seja apenas uma brincadeira, quatro adolescentes descobrem o segredo e despertam a maldição. Quando duas das crianças morrem em acidentes estranhos nos dias seguintes, Anna, uma das sobreviventes, tenta convencer sua mãe de que a entidade é real. Com a ajuda do misterioso Smirnov, cujo filho também foi morto pela Rainha de Espadas, elas lutam para se livrar da maldição.

Direção: Patrick White

Elenco: Ava Preston, Kaelen Ohm, Jamie Bloch

Um Corpo de Noiva (Flesh Out) | Drama

“Um Corpo de Noiva” foi indicado como melhor filme no Festival de Berlim, além de ganhar 11 prêmios em festivais internacionais.

Sinopse: Verida é uma jovem mulher que vive na Mauritânia. Ela é moderna, trabalha em um salão de beleza, é viciada em redes sociais e sai com as amigas. Apesar disso, de acordo com a tradição de seu país, ela é obrigada a comer excessivamente para se tornar mais desejável para o futuro marido, escolhido pela sua família. Enquanto o casamento arranjado se aproxima, o processo para ganhar peso fica cada vez mais difícil, e Verida começa a se perguntar se é isso mesmo que ela deseja.

Direção: Michela Occhipinti

Elenco: Aichetou Abdallahi Najim, Verida Beitta Ahmed Deiche, Sidi Mohamed Chinghaly

Uma Relação Delicada (Pilátus) | Drama

“Uma Relação Delicada” ganhou cinco prêmios no Festival Internacional de Cinema de Milão (MIFF Awards) e foi indicado como melhor filme de ficção na 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Sinopse: Iza, uma médica que vive em uma grande cidade, decide que a mãe, Anna, que acabou de ficar viúva e vive no interior, deve morar com ela para não ficar sozinha. Mas o ato aparentemente de afeto da filha logo se revela uma experiência sufocante para a mãe, e a convivência faz com que o relacionamento entre elas, ambas de personalidades fortes, entre em colapso. O filme é uma adaptação do livro homônimo da autora húngara Magda Szabó.

Direção: Linda Dombrovszky

Elenco: Ildikó Hámori, Anna Györgyi, Zsolt Kovács

Destaques

Todos já Sabem (Todos lo Saben) | Suspense

“Todos já Sabem” foi indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes e a vários prêmios no Goya, longa é dirigido por Asghar Farhadi e reúne no elenco Penélope Cruz, Ricardo Darín, Javier Bardem, Eduard Fernández, entre outras estrelas.

Sinopse: quando sua irmã se casa, Laura retorna à Espanha para acompanhar a cerimônia. Por motivos de trabalho, o marido argentino não pode ir com ela. Chegando ao local, Laura reencontra o ex-namorado, Paco, que não via há muitos anos. Durante a festa de casamento, uma tragédia acontece. Toda a família precisa se unir diante de um possível crime de grandes proporções, enquanto se questionam se o culpado não está entre eles. Na busca por uma solução, segredos e mentiras são revelados sobre o passado de cada um.

Direção: Asghar Farhadi (O Apartamento)

Elenco: Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona), Ricardo Darín (O Segredo dos Seus Olhos), Javier Bardem (Onde os Fracos Não Têm Vez)

Vingança a Sangue Frio (Cold Pursuit) |Ação, Suspense

“Vingança a Sangue Frio” traz no elenco: Liam Neeson, Laura Dern, Michael Eklund, Bradley Stryker, entre outros.

Sinopse: Nels é um homem de família e trabalhador tranquilo. Mas ele tem que abandonar sua vida pacata nas montanhas quando um poderoso traficante de drogas mata seu filho. Como um homem que não tem nada a perder, ele é motivado por um impulso de vingança. Este herói incomum usa suas habilidades de caça e se transforma de um homem comum em um assassino experiente, enquanto ele propõe desmontar o cartel.

Direção: Hans Petter Moland (O Cidadão do Ano)

Elenco: Liam Neeson (A Lista de Schindler’), Laura Dern (História de um Casamento), Michael Eklund (Van Helsing)