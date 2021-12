FILMES | Veja novos títulos que chegam de graça à NetMovies

today11 de dezembro de 2021 remove_red_eye60

A NetMovies, serviço gratuito de streaming que adiciona novidades semanalmente, traz novos títulos para sua plataforma. Confira os destaques:



Polaróides Urbanas (Comédia, Drama)

Uma jovem em conflito com a mãe, uma terapeuta incapaz de resolver seus problemas, uma dona de casa de classe média que não consegue mais sonhar, uma atriz consagrada cuja carreira está em decadência e uma mulher que, sem querer, foi escolhida como mãe da filha de sua patroa. As vidas destas mulheres e seus respectivos maridos, namorados e amigos se cruzam no Rio de Janeiro.

O Caminho das Nuvens (Romance, Drama)

Romão, um caminhoneiro desempregado, precisa sustentar sua mulher, Rose, e seus cinco filhos. Então, ele e sua família viajam de bicicleta da Paraíba até o Rio de Janeiro, em busca de um trabalho decente e uma vida digna.

Através da Sombra (Suspense, Terror)

Um homem rico contrata a professora Laura para educar seus dois sobrinhos órfãos, herdeiros de uma fazenda de café. Mas, aos poucos, Laura testemunha estranhos acontecimentos, que só se intensificam.



Recomendados

O Natal Encantado (Aventura, Família)

O bebê urso foge na manhã de Natal para encontrar o presente perfeito para seus pais, mamãe e papai urso, e cruza com uma bruxa malvada que o transforma em um humano.



Caminho da Liberdade (Aventura, Drama, História)

Em 1940, pegos pelo regime stalinista, sete prisioneiros aproveitam-se da nevasca para fugir do Gulag Soviético. Mas a liberdade desses homens tem um preço: eles têm poucas chances de chegar a um lugar seguro sem serem pegos novamente e correm risco de vida.



Condado Macabro (Suspense, Terror)

Cangaço, um palhaço com o rosto e mãos cobertos de sangue, está algemado em uma sala onde é interrogado pelo investigador Moreira. O homem, que praticava pequenos delitos pelo centro com o seu comparsa Bola 8, é o principal suspeito dos crimes hediondos que ocorreram em uma mansão. Cinco amigos, que resolveram alugar uma casa no interior em busca de diversão, estavam completamente alheios ao horror que os aguardava. O feriado é repleto de música, jogos, azaração e muito sangue.



Também chegam à NetMovies:

– Ninguém Ama Ninguém Por Mais de Dois Anos

– Maria Madalena – A Seguidora de Jesus

– Coleção Bíblia Sagrada – Abraão

– Coleção Bíblia Sagrada – Gênesis

– Coleção Bíblia Sagrada – Jacó

– Rei Do Rio

– Prova De Fogo

– O Que Eu Vi E O Que Nós Veremos

– O Barão Otelo No Barato Dos Bilhões

– Menino Do Rio

– Luzia Homem

– O Retorno de Valdez

– Duelo na Cidade Fantasma

– Oscar Wilder: Amor Improvável

– Mil Coisas que Eu Faria por Você

– Deu Ruim

– Unidade Vega

– Cyborg Conquest