Fim da espera: após 11 anos, família recebe nova residência em Vitória

today10 de fevereiro de 2022 remove_red_eye91

O fim da espera de 11 anos. As lembranças do antigo barraco de madeira ainda estão vivas na memória de Virgínia, mas na manhã desta quinta-feira (10), um novo tempo se iniciou para ela, as filhas e os netos. Ela recebeu as chaves de sua nova residência, na escadaria Rita da Silva, no bairro Bonfim, das mãos do prefeito Lorenzo Pazolini. Com a entrega de hoje, já são 33 residências entregues em Vitória, desde o início da atual gestão.

“Meu coração está alegre! Eu nunca imaginei ter uma casa dessas, mas, graças a Deus, a equipe da Prefeitura trabalhou. A gente agradece muito. Muito mesmo! “, disse dona Virgínia, ao lado das filhas Aline e Raiane e dos netos Saulo e Sofia. A nova residência tem 54 metros quadrados de área construída em dois pavimentos, com dois quartos, sala, cozinha, varanda, área de serviço e banheiro.

“Hoje, estamos restaurando a dignidade e a cidadania que a dona Virgínia e a família merecem. Essa é mais uma importante entrega em Vitória. Estamos fazendo da cidade um lugar de mais paz e igualdade. Vamos em frente, com muito trabalho, com a certeza que seremos vencedores! “, disse o prefeito Lorenzo Pazolini.



Projeto Reconstrução

O projeto Reconstrução é coordenado pela secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e executado pela secretaria Municipal de Obras e consiste em demolir casas com risco estrutural, construídas em madeira ou material inadequado, com a finalidade de reconstruir outro imóvel em alvenaria no mesmo terreno.



Equipes visitam a região para analisar os terrenos, a topografia, o risco geológico e estrutural dos imóveis. Após estudo e em conjunto com a população, é definida a lista hierarquizada de imóveis prioritários.