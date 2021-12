Fim de semana começa com feiras em Santa Teresa e Marechal Floriano

O fim de semana está começando marcado por feiras comerciais que proporcionam aos visitantes um tour gastronômico e a possibilidade de conhecer as belezas do Espírito Santo. Entre os produtos à venda estão delícias gourmet, artesanato, acessórios, flores, peças de decoração, calçados, roupas, etc.



Quem for para a região de Santa Teresa, vai poder conferir a 7ª edição do Santa Teresa Gourmet, que segue até domingo (12), na Praça Duque de Caxias, no Centro da cidade. A feira é conhecida pelas delícias gastronômicas preparadas por chefs renomados. Eles passam pelo local com criações feitas especialmente para o evento, que também vai contar com música capixaba e produtos de empreendedores da agroindústria.



Além disso, os visitantes vão poder conferir o trabalho de artesãos capixabas, assim como produtos de Microempreendedores Individuais (MEI), que vão levar chocolates, vinhos de cantina, espumantes, tortas, bolos, doces, biscoitos, cerveja artesanal, massas típicas e aulas shows. A proposta é reunir boa culinária, produtos do artesanato, música, cultura, lazer e entretenimento.



Já quem for para Marechal Floriano, vai contar com a 1ª Feira Empresarial do município, que começa nesta sexta-feira (10) e segue até domingo (12), no Ginásio de Esportes Paulo Lorenzoni, no Centro da cidade. A feira conta com cerca de 90 empreendedores que vão expor e vender produtos do artesanato e das agroindústrias da região, entre vários tipos de cafés, queijos, além de calçados e roupas.



Com entrada gratuita, os visitantes que passarem pelas feiras de Santa Teresa e Marechal Floriano deverão utilizar máscaras, além de ter disponível por todo o percurso dos eventos álcool em gel 70% para a higienização das mãos.



Para Alberto Gavini Farias Filho, diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), os empreendedores do Estado terem disponíveis essas feiras apoiadas pela Agência é de extrema importância para a retomada da economia desses pequenos negócios.



“Estamos realizando mais de 30 feiras por várias regiões do Estado, neste ano de 2021, com todo o cuidado e cautela que o momento demanda, mas proporcionando ao empreendedor oportunidades de expor e vender seus produtos. Isso só foi possível pelo fato de termos o governador Renato Casagrande sensível às necessidades dos pequenos negócios”, pontuou Alberto Gavini.

Serviço

Festival Santa Teresa Gourmet

Quando: Quinta-feira (09) a domingo (12)

Sexta-feira (10): das 12 às 23h50

Sábado (11): das 11h às 23h50.

Domingo (12): das 11h às 19h.

Evento: 1ª Feira Empresarial de Marechal Floriano

Quando: Sexta-feira (10): das 16h às 22h

Sábado (11): das 10h às 22h

Domingo (12): das 10h às 18h



A entrada é gratuita e mediante o uso obrigatório de máscara.