Fim de semana de apreensões em Guarapari

today1 de agosto de 2022 remove_red_eye42

Policiais Militares do 10º Batalhão realizaram prisões e apreensões em Guarapari neste fim de

semana. Suspeitos foram detidos

No fim da tarde de domingo (31), por volta das 18h, militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita nas proximidades de uma escola no bairro Santa Rosa. Ao perceber a aproximação policial o suspeito se evadiu, porém, ao revistar o local que o mesmo estava mexendo anteriormente foi localizada uma sacola contendo 14 buchas de maconha, 10 pedras de crack e 01 papelote de cocaína. O material havia sido enterrado no meio de um monte de britas.

Por volta das 23h, mais drogas foram apreendidas por policiais militares. Ao todo 55 pedras de crack, 16 pinos de cocaína, 27 buchas de maconha e 01 bola de haxixe foram localizadas. O material foi encontrado próximo ao lixo em uma calçada no bairro São Gabriel. Nenhum suspeito foi detido.

Durante a tarde de sexta-feira (29), por volta das 16h, 13 pedras de crack, 4 pedras maiores do mesmo material (82g), 4 porções de maconha (95g) e 6 pinos de cocaína foram apreendidos no bairro Kubitschek. O material estava em um beco do bairro conhecido pelaintensa movimentação de drogas e foi abandonado por suspeitos que fugiram ao avistar os policiais militares.

Durante a noite, por volta das 22h, uma pistola foi apreendida em posse de um homem no bairro Nova Guarapari. Foi apreendido ainda uma pequena quantidade de cocaína, 13 munições de calibre .380, um carregador da pistola, uma bolsa contendo vários documentos pessoaos, um celular, um capacete, o valor de R$ 1.832,10 e uma motocicleta. O suspeito foi detido.

Por volta das 23h, um veículo que havia sido roubado no município de Anchieta em data anterior foi localizado no bairro Lameirão por policiais militares. O mesmo foi encaminhado a delegacia local onde o proprietário pôde reaver o veículo.

Na madrugada de sábado (30) drogas foram apreendidas no bairro Itapebussu. Os materiais ilícitos estavam em um terreno baldio e foram localizados com ajuda do cão policial Mike. Ao todo 2 tabletes de maconha, uma porção, um pedaço e 26 tiras da mesma substância foram apreendidas. Foi localizado ainda, uma porção de cocaína. Nenhum suspeito foi localizado.

Por volta de 01h, 73 buchas de maconha e 155 pedras de crack foram apreendidas no bairro Santa Rosa. O material foi localizado com ajuda do cão policial Mike e estava em um terreno baldio do bairro.

Todos os materiais apreendidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia local juntamente com os envolvidos.