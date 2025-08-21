Fim do abandono: carros velhos são removidos das ruas de Marataízes

A Prefeitura de Marataízes iniciou uma ação de retirada de veículos abandonados em vias públicas do município. O objetivo da iniciativa é promover mais segurança, melhorar a mobilidade urbana e combater situações que ofereçam risco à saúde pública e à integridade dos moradores.

Veículos abandonados muitas vezes acabam se tornando esconderijos para usuários de drogas, abrigo irregular de pessoas em situação de rua, além de contribuírem para a proliferação de insetos e outros vetores, afetando diretamente a limpeza e a ordem nas ruas.

Todos os automóveis encontrados nessas condições estão sendo removidos e encaminhados ao pátio do Detran, conforme a legislação vigente.

A ação segue como parte do compromisso da administração municipal com o bem-estar da população e a preservação do espaço urbano.