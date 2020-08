Final de semana de apreensões e detenções na área da 14ª Companhia Independente

Neste final de semana, diversas ações desencadeadas na área da 14ª Companhia Independente resultaram na apreensão de drogas, um revólver, munições e na recuperação de veículos roubados na Serra.

Uma das apreensões ocorreu na noite de sábado (15), quando militares foram informados através de denúncias que na Rua Paraguaçu, um indivíduo estaria comercializando entorpecentes. No local indicado foi encontrado um pedaço de maconha do tamanho de uma barra de sabão, uma balança de precisão, um rádio comunicador com uma bateria reserva e dois pedaços de maconha do tamanho de barras de cereais.



Durante buscas pelo quintal da casa, os militares perceberam uma trilha na vegetação alta que motivou a busca no local, sendo encontrado um tonel contendo 48 tabletes de maconha. Diante do flagrante, o infrator informou que às margens do Ribeirão Juara haveria mais entorpecentes. No local indicado, o criminoso disse que não existiam mais drogas ali e ofereceu a quantia de R$ 20.000,00 para cada um dos policiais para que fosse liberado. Nesse instante os policiais o informaram que ele havia acabado de praticar também o crime de corrupção ativa.

Em outra ação, duas equipes da Força Tática que patrulhavam o bairro Vila Nova de Colares receberam a denúncia de um baile do Mandela na Rua Rosa de Otolon. Com a chegada das viaturas houve grande movimentação e após abordagens e buscas foi possível deter um indivíduo e apreender um revólver Taurus calibre 38, sete munições do mesmo calibre, 60 buchas de maconha, 23 pinos de cocaína, uma balança de precisão e material para embalo de entorpecentes.

Ainda no sábado, um veículo Ônix de cor branca com restrição de roubo foi recuperado no bairro Magistrado.

Já no domingo (16), um homem que pilotava uma motocicleta Honda CG de cor vermelha com restrição de roubo foi detido por militares que realizavam patrulhamento no bairro Magistrado.

Todos os detidos e materiais apreendidos nas diversas ocorrências foram entregues na Terceira Delegacia Regional da Serra.