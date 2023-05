Final do campeonato de Beach Soccer tem transmissão ao vivo neste fim de semana

O Dia das Mães vai ser especial para as mães dos atletas de beach soccer! A final do Campeonato Metropolitano de base de Beach Soccer tem data e hora: domingo (14), a partir de 8h, no Tancredão, em Vitória. A FECABES TV e a TV Capixaba, no YouTube, transmitem ao vivo as partidas.

Entretanto, somente a equipe do São Pedro, do sub 17 feminino, tem vaga assegurada na próxima fase. As outras nove vagas serão definidas um dia antes, no sábado (13), com 10 jogos, durante todo o dia.

SUB 11

Na categoria até onze anos, o grupo A tem um confronto direito, Craques da Praia e Coimbra Realfor fazem o jogo que quem vencer se classifica para a final. Já no grupo B, a calculadora será necessária, caso o CEF Caratoíra vença o ITESP. Se esse for o resultado, o confronto de desempate será necessário para decidir a vaga. Caso o Itesp vença, a equipe de São Pedro fica com a vaga.

O confronto de desempate de todas as categorias segue a seguinte ordem: a) confronto direto (no tempo normal), b) saldo de gols nos jogos disputados entre as equipes empatadas, c) maior nº de gols prós nos jogos disputados entre as equipes empatadas, d) maior nº de vitórias no tempo normal, e) menor nº de cartões vermelhos, f) menor nº de cartões amarelos, g) sorteio.

SUB 13

Diferentemente das outras categorias, o sub 13 tem quatro equipes em cada grupo. Na chave A, Itesp enfrenta São Pedro e CEF Caratoíra joga contra Craques da Praia. Se o time de Caratoíra vencer seu jogo no tempo normal, já está classificado. Se vencer na prorrogação e nos pênaltis, depende também das penalidades no outro jogo.

Itesp e São Pedro precisam de uma vitória, no tempo normal, e uma derrota do CEF Caratoíra ou vitória nas penalidades. Já o Craques da Praia precisa vencer o Caratoíra e torcer pro São Pedro vencer nos pênaltis o ITESP e levar para os critérios de desempate.

No outro grupo, caso o Coimbra Realfor vença seu jogo, seja no tempo normal ou não, já está na final. Caso perca para o Estação Conhecimento, dependerá de o Guerreiros da Gurigica vencer seu xará do bairro da Penha, para levar a decisão para os critérios de desempate, resultado esse que também pode classificar o time de Gurigica, a depender dos saldos das equipes.

SUB 17 FEMININO

Pelo grupo A, o CEF Caratoíra só depende de si para se classificar. Vencendo o Estação Conhecimento, está na final contra São Pedro, que já se classificou no outro grupo. Caso perca, os critérios de desempate definirão quem passa entre os dois e o time do América ES, que também está na disputa.

SUB 17 MASCULINO

Na categoria masculina, pela chave A, a partida entre Guerreiros da Gurigica e Ibiraçu definirá os classificados. A equipe de Vitória depende só da vitória, no tempo normal, na prorrogação ou nos pênaltis, para passar à final. Caso perca no tempo normal, novamente os critérios de desempate serão necessários para determinar a vaga, que ainda tem São Pedro na disputa.

No grupo B, um confronto direto determinará a vaga. CEF Caratoíra e Craques da Praia fazem o duelo que quem vencer vai para a final no domingo (14). As finais iniciam a partir de 8h da manhã, ao vivo, pelo YouTube da FECABES TV e a TV Capixaba.

foto Thiago Peruch