Findes e deputados reforçam parceria para impulsionar desenvolvimento do ES 

Legislativo Estadual se reuniu nesta segunda-feira (05) na sede da Findes, em Vitória

“O diálogo permanente é fundamental para construir uma indústria mais forte e um estado com mais oportunidades.” A afirmação foi feita pelo presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona, durante evento que recebeu deputados estaduais do Espírito Santo. O encontro “Diálogo com Parlamentares” aconteceu nesta segunda-feira (05), na sede da Federação, em Vitória.

Ao longo do encontro, Baraona apresentou aos deputados ações e iniciativas da Findes, além de dados que mostram a relevância da Federação para a sociedade capixaba. A instituição é composta por 38 sindicatos industriais, representa 20,4 mil indústrias no Estado e gera quase 272 mil empregos formais diretos, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego.

“Quando o poder público e o setor produtivo dialogam, eles buscam um objetivo em comum: fazer a diferença na vida das pessoas e impulsionar negócios de Norte a Sul do Estado. Para isso, precisamos sempre buscar o desenvolvimento socioeconômico do ES, o que passa por ter uma indústria cada dia mais competitiva, inovadora, diversificada, inserida nas cadeias globais, inclusiva e sustentável”, apontou Baraona.

Para o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do ES, Marcelo Santos, a parceria que o legislativo tem com a Findes é uma ferramenta importante para a sociedade. “[Nós deputados] Sempre buscamos agendas que promovam o desenvolvimento econômico e social do Estado. Estamos [atuando] juntos para garantir que nada impeça isso”, disse.

O deputado complementou, ainda, lembrando de a Assembleia ir ao encontro da sociedade e das lideranças do setor produtivo. “Os indicadores apresentados hoje pela Findes são muito importantes. Temos no Estado harmonia, pois dialogamos com as instituições, mantendo a harmonia e independência. Essa parceria é muito importante para que continuemos a construir o Espírito Santo que queremos.”

Deputados conheceram Indicador de Ambiente de Negócios (IAN-Findes)

A economista-chefe da Findes e gerente executiva do Observatório Findes, Marília Silva, apresentou aos deputados o trabalho realizado pelo Observatório e destacou o Indicador de Ambiente de Negócios (IAN-Findes), que fornece um diagnóstico detalhado da situação do ambiente de negócios dos 78 municípios do Espírito Santo e auxilia no desenvolvimento de políticas públicas e na tomada de decisões dos setores público e privado.

Calculado desde 2019, o IAN-Findes é dividido em quatro eixos temáticos: Infraestrutura, Potencial de Mercado, Capital Humano e Gestão Pública. “Esses eixos temáticos são desmembrados em 12 categorias, que são construídas a partir de 42 indicadores individuais. Utilizamos dados oficiais de 16 fontes federais e estaduais, sempre os mais recentes disponíveis do ano fechado”, comentou a economista.

Ainda de acordo com Marília, o indicador se tornou uma referência para o país e o Observatório Findes, junto ao Observatório Nacional da Indústria, está desenvolvendo um indicador nacional que vai fazer um raio-x dos 5.568 municípios do Brasil, o Indicador de Ambiente de Negócios dos Municípios Brasileiros (IAN).

