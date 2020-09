Fique atento! Aberto edital para Curso de Guarda-Vida para Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES) publicou Edital para a realização de Processo Seletivo, destinado ao provimento de vagas para o Curso de Formação de Guarda-Vidas para Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy.



Período de inscrição: de 21 a 26 de setembro.



Provas de aptidão física: entre 28 de setembro e 02 de outubro.



Entrega de documentos pelos candidatos: de 05 a 09 de outubro.



O curso será realizado entre os dias 19 de outubro e 13 de novembro.



Maiores detalhes no link abaixo:

https://cb.es.gov.br/curso-de-formacao-de-guarda-vidas-cfgv-2?fbclid=IwAR1M4_8DLS2U6elc7Ednav8ozLrmJNEXDaC4fjIiGLI4fMtNBGpg6ZmPPkQ