FIQUE ATENTO | Prefeitura de Piúma divulga cronograma do carro fumacê

today10 de fevereiro de 2020 remove_red_eye98

A prefeitura de Piúma, por intermédio da secretaria de Saúde – Vigilância Ambiental, vem intensificando, desde o dia 04 de fevereiro, os trabalhos contra o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, Zika e Chikungunya devido às fortes chuvas que ocorreram. O apoio da população é fundamental nesse sentido. Cabe a cada morador manter seu quintal limpo e evitar objetos que acumulem água parada.

As ações, que são executadas das 5 às 8:30h da manhã, deram início nas comunidades do Piuminas/União; Itaputanga, Jardim Maily, e na segunda-feira o bairro contemplado será o Acaiaca.

E ainda: os agentes vêm fazendo constantes visitas domiciliares orientando os moradores sobre a limpeza das residências e quintais.

Segundo o secretário de Saúde, Alexandre Marconi, o combate ao mosquito tem que ser constante por parte da população. “A melhor arma contra a dengue é a prevenção, por isso pedimos o apoio de todos. É sempre importante ficar atento e eliminar os possíveis focos de proliferação do mosquito que existem dentro de casa. Pequenas medidas, como remover a água dos pratos dos vasos de planta, demandam pouco tempo e fazem uma grande diferença”, concluiu.

Cuidados

O setor de Vigilância Ambiental orienta que, durante o procedimento alguns cuidados devem ser tomados como: não deixar alimentos expostos, cobrir as gaiolas de pássaros e após a passagem do carro trocar a água dos animais, abrir as portas e janelas das casas e resguardar crianças e idosos enquanto estiver passando o fumacê.

Denuncie

Para denunciar irregularidades ligar para o telefone (28) 3520-5180.

Cronograma de trabalho de combate à DENGUE com carro fumacê por BAIRROS: