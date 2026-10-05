Flávio Bolsonaro vence em 63 dos 78 municípios do Espírito Santo

today5 de outubro de 2026 remove_red_eye28

Candidato do PL recebeu 1,23 milhão de votos no Estado e foi o mais votado em todas as cidades da Grande Vitória; Lula venceu em 15 municípios

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado em 63 dos 78 municípios do Espírito Santo no primeiro turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (4). O senador terminou a votação no Estado com 1.233.194 votos, o equivalente a 54,78% dos votos válidos.

Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa a reeleição, recebeu 850.028 votos, correspondentes a 37,76% dos votos válidos, e venceu em 15 municípios capixabas.

Os dois candidatos avançaram para o segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro.

Flávio lidera na maior parte do Estado

O resultado mostra uma vantagem de Flávio Bolsonaro em diferentes regiões do Espírito Santo. O candidato do PL venceu em todos os municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória e também teve desempenho expressivo em cidades do interior.

Na região metropolitana, os percentuais foram:

Guarapari: 60,70% para Flávio x 31,66% para Lula;

Vila Velha: 55,48% x 35,55%;

Viana: 52,13% x 40,00%;

Cariacica: 51,85% x 39,81%;

Vitória: 49,44% x 41,58%;

Serra: 49,19% x 42,06%.

Os dados oficiais mostram ainda que Flávio Bolsonaro ultrapassou 60% dos votos válidos em 23 municípios e passou dos 70% em algumas cidades.

Entre os maiores percentuais do candidato do PL estão Venda Nova do Imigrante, com 72,23%, Castelo, com 71,50%, Santa Maria de Jetibá, com 70,07%, e Domingos Martins, com 68,19%.

No Sul do Estado, Flávio também teve votações expressivas, incluindo Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim, Marataízes, Iconha, Piúma, Anchieta, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul e Vargem Alta.

Lula vence em 15 municípios

Lula foi o candidato mais votado em 15 municípios capixabas, principalmente nas regiões Norte e Noroeste do Estado, próximas às divisas com a Bahia e Minas Gerais.

No Sul capixaba, São José do Calçado foi o único município em que Lula venceu.

Os maiores percentuais do petista foram registrados em:

Conceição da Barra: 60,07%;

Ponto Belo: 58,14%;

Mucurici: 57,85%;

Pedro Canário: 54,53%;

Jaguaré: 53,57%.

Por outro lado, os menores percentuais de Lula ocorreram em Venda Nova do Imigrante (20,99%), Castelo (21,94%), Santa Maria de Jetibá (22,49%) e Domingos Martins (24,11%).

Candidato Votos % dos válidos Flávio Bolsonaro (PL) 1.233.194 54,78% Lula (PT) 850.028 37,76% Augusto Cury (Avante) 65.121 2,89% Renan Santos (Missão) 53.236 2,36% Ronaldo Caiado (PSD) 39.097 1,74%

No Estado, foram registrados 2.251.078 votos válidos, além de 43.211 votos brancos e 57.993 nulos. A abstenção ficou em 21,37%.

Com o resultado do primeiro turno, Flávio Bolsonaro e Lula voltam a se enfrentar nas urnas no dia 25 de outubro, quando os eleitores escolherão o próximo presidente da República.

FONTE DOS RESULTADOS: TSE