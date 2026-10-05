Pazolini vence em 48 cidades e Ferraço em 30 no primeiro turno no Espírito Santo

today5 de outubro de 2026 remove_red_eye83

Candidatos do Republicanos e MDB disputarão o segundo turno pelo Governo do Estado no dia 25 de outubro

A disputa pelo Governo do Espírito Santo será decidida no segundo turno entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB). No primeiro turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (4), Pazolini terminou na liderança, com 49,65% dos votos válidos, enquanto Ferraço alcançou 34,06%.

Com 100% das urnas apuradas, Pazolini recebeu 1.048.633 votos no Estado. Ferraço contabilizou 719.397 votos. O candidato do PT, Helder Salomão, ficou em terceiro lugar, com 15,32%.

O resultado levou a eleição para o segundo turno, marcado para 25 de outubro, quando os eleitores capixabas voltarão às urnas para escolher o próximo governador do Espírito Santo.

Pazolini liderou em 48 municípios

O ex-prefeito de Vitória foi o candidato mais votado em 48 dos 78 municípios capixabas. O desempenho foi especialmente forte na Grande Vitória, onde Pazolini venceu em todas as cidades da região metropolitana.

Na capital, onde foi prefeito, Pazolini alcançou 56,51% dos votos, contra 25,03% de Ferraço.

Em Vila Velha, o candidato do Republicanos teve 54,03%, enquanto Ferraço ficou com 27,13%. Na Serra, Pazolini registrou 52,87%, contra 26,89% do adversário.

Já em Cariacica, a diferença foi menor: 45,19% para Pazolini e 30,61% para Ferraço.

No interior, um dos maiores desempenhos do candidato do Republicanos ocorreu em Venda Nova do Imigrante, onde chegou a 68,42% dos votos, contra 22,70% de Ferraço.

Outros resultados de destaque de Pazolini foram:

Domingos Martins: 63,74% x 27,63%

Castelo: 60,57% x 32,60%

Colatina: 59,97% x 25,96%

Marechal Floriano: 59,72% x 28,21%

Linhares: 55,44% x 30,30%

Aracruz: 51,65% x 31,00%

Anchieta: 52,51% x 35,10%

Guarapari: 53,65% x 33,85%

Iconha: 52,96% x 38,44%

Presidente Kennedy: 52,80% x 40,31%

Rio Novo do Sul: 55,09% x 37,80%

Ferraço vence em 30 municípios

Atual governador e candidato à reeleição, Ricardo Ferraço foi o mais votado em 30 cidades. De acordo com o levantamento por município, suas principais vitórias ficaram concentradas nas regiões Sul e Norte do Espírito Santo.

Ferraço também venceu em municípios do Noroeste, como Baixo Guandu, São Roque do Canaã e Água Doce do Norte.

Os maiores percentuais do candidato do MDB foram registrados em:

Ponto Belo: 63,78%

Mucurici: 60,20%

Apiacá: 57,85%

Alto Rio Novo: 51,70%

Em Cachoeiro de Itapemirim, Ferraço também terminou na frente, com 46,68% dos votos, contra 39,91% de Pazolini.

Segundo turno será no dia 25 de outubro

Com a votação deste domingo, o Espírito Santo terá uma nova disputa entre os dois candidatos mais votados no primeiro turno.

Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço se enfrentam novamente no dia 25 de outubro, quando será definido quem comandará o Governo do Espírito Santo pelos próximos quatro anos.

FONTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE)