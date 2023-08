Foragida da Justiça há mais de um ano é presa pela Guarda de Vitória

today16 de agosto de 2023 remove_red_eye159

Uma foragida da Justiça havia mais de um ano foi detida pela Guarda Municipal de Vitória, na manhã desta quarta-feira (16), na Vila Rubim, em Vitória. A suspeita, de 23 anos, carregava uma arma de choque.

A mulher foi flagrada com a arma de choque pelas câmeras de videomonitoramento da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu). A informação foi repassada para agentes do Grupamento de Proteção Comunitária (GPC) que, após o acompanhamento, realizaram a abordagem da mulher na Rua Construir Vitorino Teixeira.

“Durante a revista, localizamos a arma de choque no bolso do casaco usado pela suspeita. Ela alegou que havia encontrado a arma de choque no lixo. Ao consultarmos a identificação, descobrimos que havia um mandado de prisão em aberto”, observou Montavani, um dos agentes responsáveis pela prisão.

O mandado de prisão estava em aberto desde abril de 2022 pelo crime de roubo, em Vila Velha. O equipamento apreendido e a detida foram entregues na Delegacia Regional de Vitória.

foto divulgação