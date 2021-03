Força Tática do 10º BPM realiza instruções para atualização profissional

A equipe de policiais militares que atuam na Força Tática do 10º Batalhão, em Guarapari, participaram de uma série de instruções nessa última semana.



O treinamento iniciou com a parte teórica, onde os policiais relembram os conhecimentos e foi finalizado com a prática, momento que treinam os procedimentos de segurança para determinada ação.



Os 25 militares do grupamento especializado participaram de instruções sobre Patrulhamento em Área de Alto Risco, Emboscada e Contraemboscada e Doutrina de Patrulhamento Tático Motorizado.



O Tenente Rafael, comandante da Força Tática enfatizou que: “O treinamento constante acerca dos conhecimentos policiais teóricos e práticos são de suma importância para a rotina de um policial militar da Força Tática. A técnica, quando bem desenvolvida, garante mais confiança, respaldo e segurança para ação policial, e este é o objetivo neste mês de atualização profissional para esta tropa especializada”.



O oficial ainda destacou que a tropa ordinária da Unidade também irá participar de algumas atualizações: “Ainda estão previstas para o próximo mês diversos outros temas de instrução, tanto para a Força Tática, quanto para os demais militares do 10° BPM, com a finalidade de preparar o

policial para as diferentes situações e ocorrências no dia-a-dia de sua atuação”.