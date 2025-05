Forró toma conta de Guarapari em junho com o Festival ‘Vem Forrozear’

Entre os dias 19 e 22 de junho, Guarapari será palco do primeiro festival de forró da cidade: o “Vem Forrozear”, uma grande celebração da cultura nordestina que promete aquecer o inverno capixaba com música, dança e tradição. O evento será realizado na Praia do Morro e em Santa Mônica, com entrada gratuita e programação aberta ao público.

Com foco na valorização das manifestações populares e no fortalecimento do turismo, o festival vai reunir shows de forró pé de serra, apresentações culturais, comidas típicas, feira de artesanato e uma ambientação temática junina, criando uma experiência envolvente para moradores e visitantes de todas as idades.

“O ‘Vem Forrozear’ é mais do que um evento: é uma celebração da alegria e da identidade do nosso povo. Queremos oferecer uma festa bonita, acolhedora, que envolva a comunidade e fortaleça o turismo. O forró é uma expressão cultural riquíssima e viva, que merece esse espaço à beira-mar”, destaca o secretário municipal de Cultura, Peterson de Castro.

O prefeito Rodrigo Borges reforça que o evento também representa um movimento estratégico da gestão para fortalecer a economia fora da alta temporada. “Eventos como o ‘Vem Forrozear’ movimentam a economia, geram oportunidades e promovem integração social. Estamos investindo em cultura com planejamento e responsabilidade, para que Guarapari seja referência também durante o inverno. Esse é o nosso compromisso com a população e com os empreendedores da cidade”, afirmou o prefeito.

Aquecimento nas areias

Antes do início oficial do festival, Guarapari já entra no clima com as tradicionais aulas gratuitas de forró nas praias da Castanheiras e do Morro, promovendo a interação entre turistas e moradores e espalhando o espírito junino pela cidade. A Prefeitura vai divulgar o dias e horários das aulas nas próximas semanas.

Festival Vem Forrozear – Guarapari 2025

Praia do Morro – Próximo ao quiosque 19

Santa Mônica – Ao lado dos quiosques

Palco Praia do Morro

Quinta-feira | 19/06

18h – Abertura do Festival

18h30 – Adílio Diniz (MPB)

20h30 – Chiquinho Alvez Trio (Forró Pé de Serra)

22h30 – Trio Clandestino (Forró Pé de Serra)

Sexta-feira | 20/06

18h – Abertura do Festival

18h30 – Amanda Requião (Forró Pé de Serra)

20h30 – Forró da Lore (Forró Pé de Serra)

22h30 – Baile do Ventura (Especial de São João)

Sábado | 21/06

11h30 – Abertura da Feira

12h – Dora Dalvi (MPB)

18h – Bela Broeto & João Guilherme (Forró Pé de Serra)

20h – Trio Jatobá (Forró Pé de Serra)

22h – Macucos (Reggae)

Domingo | 22/06

11h30 – Abertura da Feira

12h – Zé Olavo (Especial Nordeste)

18h – Trio Maruí (Forró Pé de Serra)

20h – 1/4 de Coco (Forró Pé de Serra)

Palco Santa Mônica

Sexta-feira | 20/06

20h – Beto & Marcy

21h30 – Anderson & Bruno

Sábado | 21/06

20h – Geider Lima

21h30 – Marcos & Matheus