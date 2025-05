Fortalecendo laços: Ricardo Ferraço visita gabinete do prefeito de Guarapari

1 de maio de 2025

Na última quarta-feira (30), o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, esteve em Guarapari para uma reunião com o prefeito Rodrigo Borges. O encontro, realizado no gabinete municipal, teve como foco o alinhamento de estratégias entre o governo estadual e a administração local, com o objetivo de enfrentar os desafios econômicos e sociais do município.

Durante a conversa foram debatidas as principais demandas da cidade, com destaque para os investimentos em saúde pública, infraestrutura e desenvolvimento social — áreas consideradas fundamentais para a promoção da qualidade de vida, especialmente entre as comunidades em situação de vulnerabilidade.

Ricardo Ferraço destacou a importância da cooperação entre o Estado e os municípios como ferramenta essencial para a construção de políticas públicas eficazes e sustentáveis. “A parceria entre os entes federativos é o caminho para transformar a realidade das pessoas, por meio de ações que gerem impacto concreto na vida dos cidadãos”, afirmou o vice-governador.

O prefeito Rodrigo Borges reforçou o compromisso da gestão municipal em buscar recursos e apoio institucional para viabilizar projetos estruturantes. “Guarapari tem crescido, e com esse crescimento vêm novas demandas. Nosso foco é garantir que o desenvolvimento seja acompanhado por investimentos que melhorem a infraestrutura e ampliem os programas sociais da cidade”, destacou.

A visita de Ferraço simboliza a sintonia entre Estado e Município na busca por soluções integradas que atendam às necessidades da população de forma eficiente e duradoura.