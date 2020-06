Fundesul Presidente Kennedy é alternativa para manter a capacidade produtiva

today16 de junho de 2020 remove_red_eye36

Os empreendedores residentes no município de Presidente Kennedy têm a opção de contratação de recursos junto ao Fundo de Desenvolvimento Econômico do Sul do Espírito Santo (Fundesul) para a manutenção da capacidade produtiva no município. Desde o início das medidas de distanciamento social, em março deste ano, o Fundesul Kennedy injetou R$ 1,2 milhão na economia municipal, contribuindo para o enfrentamento dos impactos econômicos decorrentes da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Os recursos contribuem para desenvolver empreendimentos de pequeno, médio e grande portes, em diferentes segmentos da economia no município. O Fundesul Presidente Kennedy tem o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) como operador financeiro, disponibilizando recursos destinados às atividades produtivas.

O Fundo oferece linhas de financiamento que atendem, de forma ampla, a todo tipo de empreendimento na região. O crédito atende desde empreendimentos de microcrédito, passando pela agricultura familiar, agronegócio, micro e pequenas empresas e até novos investimentos, como a implantação de empresas. O objetivo do Fundo é apoiar projetos de investimentos privados que resultem, direta ou indiretamente, em geração de empregos e renda.

Neste momento de retração econômica, a disponibilidade de mais uma fonte de recursos, com crédito produtivo, orientado e condições operacionais de juros e prazo, resulta em uma ferramenta de enfrentamento ao impactos econômicos.

O Fundo opera com recursos do município para investimentos, como compra de máquinas, equipamentos, instalações, móveis, utensílios, implementos agrícolas e capital de giro (insumos, matérias primas, mercadorias e serviços).

Os interessados no financiamento devem procurar o escritório do Fundo, em Presidente Kennedy, para saber quais as linhas que mais se adequam ao perfil, além de obter orientações sobre documentação e simulações. Devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o atendimento por telefone deve ser priorizado e, em caso de necessidade de ir ao escritório, siga todas as normas de segurança sanitárias.

Serviço

Escritório Regional do Fundesul PK

Endereço: Rua Antônio Jaques Soares, nº 54, Centro, Presidente Kennedy

Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Telefone: (28) 3535-1428